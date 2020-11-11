'Beni böyle nasıl tanıdınız?'

Başrollerini Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in paylaştığı Sen Çal Kapımı dizisinin yeni bölümünde Eda ile Serkan arasında yaşananlar büyük heyecana sahne oldu. Peki 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SEN ÇAL KAPIMI 18. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çatı katındaki çökmenin Serkan’ın hatası olduğu düşünülür. Serkan hayatında ilk kez böylesine zor bir durumda kalır. Herkes hatta kendisi bile çizimde yaptığı bir hata yüzünden bunların yaşandığını düşünürken Serkan’ın asla böyle bir dikkatsizlik yapmayacağına inanan tek bir kişi vardır: elbette Eda!

Serkan, çökmeden kaynaklı zararı gidermeye çalışırken Eda çizimlerdeki hatanın nasıl olduğunu çözmeye kararlıdır.

Serkan’ın yeni bir eve çıkması Aydan’ı çok üzer, Eda’nın Aydan için muhteşem bir planı vardır. Bu sırada Ayfer, çiçekçiye gelen müşterinin aslında Efe’nin referansı ile değil Serkan sayesinde geldiğini öğrenir.

Eda Serkan’ın Selin’e olan davranışlarını yanlış yorumlar. Serkan kendisine uzak davranan Eda’nın peşine takılır ve onu üniversite kütüphanesinde bulur. Araları bozuk olsa bile birbirlerinden uzak kalamamaktadırlar. Gece boyunca birlikte vakit geçirirler.

SEN ÇAL KAPIMI 19. YENİ BÖLÜM FRAGMANI...

Sen Çal Kapımı 19. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...