Sen Çal Kapımı 32. son bölümde; Eda, Deniz’in oyununa katılıp tarihi öne alır. Her şeyden habersiz olan Serkan ise, Eda’nın bu hareketinden oldukça rahatsız olur. Serkan için artık “kıskançlık sirenleri” çalmaya başlamıştır. Sen Çal Kapımı 33. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Sen Çal Kapımı 32. son bölüm özeti...

SEN ÇAL KAPIMI 34. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

SEN ÇAL KAPIMI 33. SON BÖLÜM ÖZETİ

Eda ve Serkan masum bir uykunun kollarındayken, Selin ve Deniz’e yakalanırlar. Selin’in ne olursa olsun Serkan’dan vazgeçmeye niyeti yoktur. Serkan o geceden sonra Eda ile ilgili duygularını sorgulamaya başlar. Eda ise, her şeye rağmen aşkı için pes etmeyip oyuna devam eder. Serkan, Eda’ya giden kalbine güvenmeyi seçip aklındaki sorularla ona gitmeye karar verir. Peki bu gidiş Serkan’a Eda’yı hatırlatacak mıdır?