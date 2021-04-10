Başrollerinde Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in yer aldığı Sen Çal Kapımı dizisinin reytinglerini gün değiştirmek de kurtarmadı. İlk etapta Çarşamba akşamları yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisinin reytingleri düşmeye başlayınca Cumartesi gününe alınmıştı. Cumartesi akşamı diziden yeni bölüm yayınlanmadı. Peki Sen Çal Kapımı neden yok, bitti mi? Sen Çal Kapımı yeni bölüm ne zaman? İşte merak edilen detaylar...

SEN ÇAL KAPIMI NEDEN YOK BİTTİ Mİ? SEN ÇAL KAPIMI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Sen Çal Kapımı sezon finaliyle 17 Nisan Cumartesi 22.45'te yayınlanacak. Dizinin yeni sezon tarihi ise henüz belli değil.