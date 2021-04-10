Netflix Türkiye tarafından çekilen Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü filminin başrolünü Ecem Erkek üstlendi. Netflix Türkiye top 10'da birinci sıraya oturan filmin yazarlığını Yılmaz Erdoğan üstleniyor. 1999 yılında tiyatro oyunu olarak sahneye konan Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü hakkında merak edilen her şey haberimizde yer alıyor.

SEN HİÇ ATEŞ BÖCEĞİ GÖRDÜN MÜ FİLMİNİN OYUNCULARI

Ecem Erkek, Engin Alkan, Devrim Yakut, Merve Dizdar, Ushan Çakır, Bülent Çolak, Ahmet Rıfat Şungar, Atakan Çelik ve Fatih Özkan

SEN HİÇ ATEŞ BÖCEĞİ GÖRDÜN MÜ FİLMİNİN KONUSU

Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü?, ailesiyle birlikte yaşadığı çevreye uyum sağlamak için çabalayan, üstün zekalı bir çocuk olarak dünyaya gelen Gülseren'in hayatına odaklanıyor.

İlk kez 1999’da, İstanbul’daki BKM’de sahnelenen oyun 1 milyondan fazla kişi tarafından izlendi. Tam 505 kere sahnelenen oyunun filmleşmesi fikri ilk kez 2009 yılında ortaya atıldı. Yılmaz Erdoğan bir röportajında “Sen Hiç Ateş Böceği Gördün Mü?”nün filmini yapmak istiyorum. Ciddi bir prodüksiyon. Beş dönem anlatan bir film. Gündemde ilk o var.” açıklamalarında bulunmuştu.

1999 yılında sahnelenmeye başlanan, Yılmaz Erdoğan’ın kaleminden çıkan ve Demet Akbağ’ın performansıyla da akıllarda yer eden “Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü?” adlı tiyatro oyunu, o zaman verilen bilgilere göre 250 civarı tekrar yapmış ve tiyatroda 1 milyon insan tarafından izlenmişti. Erdoğan’ın o zamanlar meşhur olan ve ülkeye farklı bir mizah anlayışı getirdiği çalışmalarının en başarılılarından olan oyun, Andaç Haznedaroğlu yönetmenliğinde, Ecem Erkek, Engin Alkan, Devrim Yakut, Merve Dizdar, Ushan Çakır, Bülent Çolak, Ahmet Rıfat Şungar, Atakan Çelik ve Fatih Özkan’dan oluşan oyuncu kadrosuyla Netflix için çekildi. Tiyatro oyunundan senaryo anlamında bir farkı olmayan film, bazı şaheserlerin dokunulmaması gerektiğini düşünmemizi sağlıyor. Nedenlerine geçelim… Film, en başta, Gülseren karakteriyle röportaj yapan sunucunun Youtube’a içerik üretmesiyle modern ve yenilikçi bir uyarlama...