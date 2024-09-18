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        Haberler Magazin Senarist Can Sinan Tekgündüz, hayatının kaybetti - Magazin haberleri

        Senarist Can Sinan Tekgündüz, hayatının kaybetti

        Senarist Can Sinan Tekgündüz, 47 yaşında hayatını kaybetti. Ölüm haberini Hamdi Alkan, sosyal medya hesabından duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.09.2024 - 17:39 Güncelleme: 18.09.2024 - 17:43
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        'Tatar Ramazan', 'O Hayat Benim' ve 'İffet' gibi dizilerin senaristliğini yapmış olan Can Sinan Tekgündüz, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hayatını kaybetti.

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        Can Sinan Tekgündüz'ün ölüm haberini, Hamdi Alkan, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla duyurdu.

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        Hamdi Alkan, yaptığı paylaşımda; "Can dostumuz, birlikte gülüp birlikte ağladığımız, sinema ve televizyon dünyamızın başarılı senaristlerinden Can Sinan Tekgündüz'ü geçirdiği rahatsızlığın ardından tedavi gördüğü hastanede kaybettik. Ailesine ve tüm sevenlerine baş sağlığı dileriz. Cenaze detaylarını netleştikçe duyuracağız" ifadelerini kullandı.

        Fotoğraflar: Instagram, AA

        #Can Sinan Tekgündüz
        #hamdi alkan
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