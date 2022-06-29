SENDEN DAHA GÜZEL 4. BÖLÜM ÖZETİ

Efsun, Emir’in başka bir hastanede Pervin’e yaptığı ameliyatı öğrenmesine ramak kalmıştır. Emir ise bunu engellemek için elinden geleni yapar. Bu arada Efsun'a giderek daha yakın hisseder kendini. Emir’in ölümden dönen hastası için yapılacak etik kurulu ise Efsun’u ikileme düşürecektir. Emir’i zor durumda bırakmak istemeyen Efsun klinikte gerçek bir yönetici olmayı gerektiren bu kurulu toplayıp toplamamak arasında arada kalır. Etik kurul meselesi hem kliniğin hem Emir ve Efsun'un ilişkisinde bir dönüm noktası olacaktır.