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        Haberler Bilgi Magazin Şener Kökkaya kimdir, kaç yaşındaydı, neden öldü? Şener Kökkaya hayatı ve filmleri...

        Şener Kökkaya kimdir, kaç yaşındaydı? Şener Kökkaya hayatı ve filmleri...

        Şener Kökkaya, 82 yaşında hayatını kaybetti. Birçok dizi ve filmde rol alan tiyatro sanatçısı Şener Kökkaya'nın vefat haberini meslektaşı Zafer Algöz duyurdu. Yaşanan bu son dakika gelişmesi, "Şener Kökkaya kimdir, kaç yaşındaydı?" sorularını beraberinde getirdi. İşte Şener Kökkaya hayatı ve filmleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.07.2024 - 16:53 Güncelleme: 20.07.2024 - 16:53
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        Tiyatro sanatçısı Şener Kökkaya hayata veda etti. Meslektaşı Zafer Algöz, "Sevgili oyuncu dostumuz Şener Kökkaya da veda etti. Allah rahmet eylesin, başımız sağolsun" vefat haberini bu şekilde duyurdu. Peki, "Şener Kökkaya kimdir, kaç yaşındaydı?" İşte Şener Kökkaya hayatı ve oynadığı diziler...

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        ŞENER KÖKKAYA KİMDİR?

        Oyunculuk yaşamına 1957 yılında Eskişehir'de amatör tiyatro ile başlayan Şener Kökkaya, Eskişehir Oda Tiyatrosu ve Eskişehir Belediye Şehir Tiyatrosu’nda birçok oyunda rol aldı. Devlet Tiyatroları'nda konuk oyuncu olarak çalıştı. 1966 yılında Pendik Tiyatrosu’nun kurucusu ve oyuncusu oldu. Bir yıl sonra girdiği Ankara Sanat Tiyatrosu'nda 1982 yılına kadar oyunculuk ve sahne amirliği görevlerinde bulundu. 1970’li yıllarda TRT’de haber saati öncesinde yayınlanan ve Savaş Yurttaş ile sunduğu "5 Dakika" programına geniş kitlelerce tanındı.

        Hamdi Ortadirek başlıklı müzikli orta oyununda Erol Demiröz, Savaş Yurttaş, Selçuk Uluergüven ve Akrep Nalan ile aynı sahneyi paylaştı. Üç yıl Ankara Sanat Evi’nde yönetmenlik ve oyunculuk yapan sanatçı, 1986'da sağlık nedeniyle İzmir'e yerleşerek İzmir Sanat Tiyatrosu'nu kurdu. Şiir ve oyun senaryoları da yazan sanatçı, oyunculuğunu tiyatro ile sınırlamayıp kamera karşısına geçerek sinema ve dizi filmlerde rol almıştır. Denizli Belediyesi Konservatuvarı’nda 2 yıl oyunculuk dersi veren Şener Kökkaya, Ankara Ekin Tiyatrosu'nun ardından Adana Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı.

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        ŞENER KÖKKAYA FİLMLERİ

        Kaçak - 2013

        2 Yaka Bir İsmail - 2012

        Sakarya Fırat - 2009

        Hayatın Tuzu - 2009

        Kutsal Damacana 2:İtmen - 2010

        Nokta - 2008

        Ulak - 2007

        Organize İşler - 2005

        Şıh Senem - 2003

        Vizontele Tuuba - 2003

        Vizontele - 2000

        Bir Düğün Masalı - 1993

        Uzun Bir Gece - 1986

        Sürü - 1978

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