Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sona eren ve Galatasaray'la protokol anlaşmasına vardığı kaydedilen Şener Özbayraklı, akşam saatlerinde flaş bir harekete imza attı.

4 yıldır Fenerbahçe'de forma giyen milli futbolcu, sosyal medya hesabında yer alan Fenerbahçe formalı fotoğrafların tamamını sildi.

HABERTÜRK, 26 MART'TA DUYURMUŞTU!

2015 yılında transfer olduğu Fenerbahçe'den ayrılan Şener'in bu hareketi, Galatasaray'a transferinin kesinleştiği şeklinde yorumlandı. Habertürk Spor'dan Ahmet Selim Kul, Şener Özbayraklı'nın 26 Mart'ta Galatasaray'la söz kestiğini ve sezonun bitiminin ardından resmi imzayı atacağını duyurmuştu.

Şener Özbayraklı'nın Galatasaray ile 3 yıllık anlaşmaya vardığı ve milli futbolcunun 1 milyon Euro'dan düşük bir meblağı, TL cinsinden alacağı öne sürüldü.

Tecrübeli sağ bek bu sezon Fenerbahçe formasıyla Spor Toto Süper Lig'de 9 maça çıktı.