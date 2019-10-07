A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, basın toplantısında konuştu. Arnavutluk maçı, Suat Serdar'ın sürpriz bir şekilde Almanya Milli Takımı'nı seçmesi ve Abdullah Avcı'nın kendisinin geçen sezon Beşiktaş'a oynattığı futbolu eleştirmesine yönelik önemli ifadeler kullanan Güneş şunları söyledi:

"EN ÖNEMLİ MAÇ ARNAVUTLUK"

"4 maçın en önemlisi olarak Arnavutluk maçını görüyoruz. Kazanmayı düşünüyoruz. Biz bu maçı Arnavutluk ve İzlanda maçını kendi sahamızda kazandığımız takdirde kesin gideceğimizi düşünüyoruz. Fransa maçını kaybetsek bile. Diğer taraftan Arnavutluk da aynı şekilde bakıyor. İzlanda maçını kazanırsa onlar da bizimle kazanmak için oynayacak. Zor bir maç olacak. İtalya Ligi'nde fazla oyuncusu olan bir takım Arnavutluk. Hocaları orayı iyi tanıyor, hücumda iyi çoğalmayı biliyorlar. Sahamızda Arnavutlukla ilgili olumsuz hava varsa onu herkesin kafasında silmesi lazım."

"DORUKHAN'A GEÇMİŞ OLSUN"

"27 kişi açıkladık ama maalesef dün Dorukhan ciddi sakatlık yaşadı ona geçmiş olsun. Allah şifalar versin. Bizimle olmayan Abdulkadir, Cengiz, Emre Kılınç bizimle sakatlıkla olmayan oyuncular. Hepsine geçmiş olsun dilerim. Fransa'da Lloris de sakatlandı. Ona da geçmiş olsun. Dorukhan kadroyu açıkladıktan sonra sakatlık olduğu için 26 kişi ile geldik. Gelen bazı oyuncularımızda da hafif sakatlık var. Değerlendirme yapıp genel durumumuza bakacağız. Tüm Türkiye'nin gurur duyacağı, mutlu olacağı takım kurmak istiyoruz. Aile gibi sıcak havalar var. Hayallerimiz var, hedeflerimiz var. Halkımız bunu hisettiği için bize sahip çıkıyor."

"SUAT SERDAR, TÜRKİYE'Yİ YAN CEBİNE KOYMUŞ!"

"Sezon başında Suat için gittim. Babasıyla ve kendisiyle görüştüm. Sadece Suat için gittik. Onunla ilgili olumsuz düşüncemiz yoktu. Evrakları bekledik. Almanya'ya gitti. Demek ki daha önce orası için hazırlık yaptı. Türkiye'nin ayıbı değil. Almanya'ya seçilmeyeceği söylendi. Demek Türkiye'yi yan cebe koydu. Diğerleri için örnek olsun. Bu Milli Takım herkesin seveceği oynamaya geleceği takım olacak."

"AVRUPA'DAKİ SONUÇLAR DÜNYANIN SONU DEĞİL"

"Avrupa kupalarında takımlarımız son dakikalarda goller yemese 5 puan kazanacaklardı. Trabzon da, Başakşehir de, Beşiktaş da son dakikada yedi. Kulüpler sürpriz sonuçlar alabiliyor. Çok olumsuz bakmıyorum. Daha iyi sonuçlar alıp daha çok puanlar almalarını istiyoruz. Ama olmadı. Dünyanın sonu değil."

"AVCI İSTERSE YARDIMCI OLURUM"

"Büyük kulüpler, büyük hocalar kolay işler değildir. O koltuğa geldiğinizde bazen büyürsünüz, bazen küçülürsünüz. Abdullah Avcı benim öğrencimdir, ona saygı duyuyorum. Geçen seneki Adriano ve Caner ile ilgili de konuşmuştu. Adriano gitti zannediyorum, tutsaydılar. O moral bozukluğu ile beraber bir açıklama olduğunu düşünüyorum. Keşke hep gülse, hep mutlu olsun. 3-5 maç isterse ona yardımcı olurum. Duygu kırılması yaşamış. Büyük kulüplerde bu tarz şeylerin yaşanması normal. EURO2020'ye kalırsak sonra uzun uzun açıklama yaparız. Abdullah Avcı'yı da alır getiririz buraya birlikte konuşuruz."

"KADIKÖY'DE YAŞANANLAR GEÇMİŞTE KALDI"

"Şükrü Saracoğlu'nda kenardaydım. Bir olay oldu, benim için olay kapandı. Her maça gidiyorum. Hiçbir olumsuzluk yok. Türkiye sınırlarındaki Kadıköy semtinde yaşıyorum. O maçta yapan kim yaptıysa onun yanlışıdır. Ülker Stadı'nda yaşanan olaylar geçmişte kaldı. Kadıköy'de acıyı çeken benim. Az çektik, çok çektik. Olay kapandı gitti. Fenerbahçe'nin her maçına gidiyorum, çok da güzel karşılanıyorum. Benim, Kadıköy'de hiç bir sorunum yok. Konya'da, Eskişehir'de, Antalya'da Türkiye'nin neresi olursa olsun milli takıma hep sıcak bakılır. Taraftarın profilini değiştirmek zaman ister. Belki bir stadı daha fazla kullanmak lazım. Hem Anadolu'yu görmek, hem İstanbul'da olmak istiyoruz."