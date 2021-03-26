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Şenol Güneş: Buraya umutlu geldik, mutlu dönmek istiyoruz

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda yarın Norveç ile İspanya'da karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Şenol Güneş, çekişmeli bir müsabaka olacağını söyledi.

Şenol Güneş: Buraya umutlu geldik, mutlu dönmek istiyoruz

Tecrübeli teknik adam, maçın yapılacağı Malaga'daki La Rosaleda Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İstanbul ile Malaga'daki hava şartlarının birbirine zıt olduğunu aktaran Güneş, "Gruptaki ikinci maçımızı Norveç'le Malaga'da oynayacağız. Bizim için İstanbul'daki maçtan sonra buraya gelmek, iklim olarak farklı bir dünyaya gelmek gibi oldu. İnsanlar plajlarda, denizde tatil yapıyor. Bir gün önce de Atatürk Olimpiyat Stadı'nda kar yağıyordu." diye konuştu.

Norveç'in güçlü bir takım olduğunu vurgulayan tecrübeli teknik adam, "Norveç'in son yıllarda yükselen bir değeri var. Genç, yetenekli, dünya çapında oyuncuları var. Takım oyununu iyi oynuyorlar, fizik gücünü iyi kullanıyorlar. Hücumdaki oyuncularının bireysel özellikleriyle sonuç alabilecek bir takım. Kıran kırana bir maç olacak. Hollanda maçı ne kadar önemliyse, bu da o kadar önemli olacak. Hollanda galibiyeti sonrası buradan alacağımız sonuç yarıştaki avantajımızı daha da artırabilir. Bunun için çok çalışmamız gerekiyor. Zorluklarını biliyoruz. Gücümüzün de farkındayız. Bütün zorlukları aşarak bir yere geleceğiz. Yarınki müsabakaya hazırız." ifadelerini kullandı.

Ay-yıldızlı takımın teknik direktörü, Norveç müsabakasında 4 oyuncudan yararlanamayacaklarını vurgulayarak, "Kampın ilk gününde İrfan Can (Kahveci) ve Nazım (Sangare) çıkmak zorunda kaldı. Daha sonra Zeki (Çelik) çıktı. Merih de düzelmediği için toplam 4 oyuncumuz yok. Burada olanlar arasında da 1-2 sorunumuz var. Şartlar ne olursa olsun sahaya çıkacak oyuncularımızın yürekten ülkemizi temsil edeceğini, kendilerine ait futbol değerlerini ortaya koyacağını ve ülkenin beklentisine cevap vereceğini düşünüyorum. İnşallah istediğimiz sonucu alırız." değerlendirmesinde bulundu.

"HEM FİZİK HEM MORAL HEM DE İMAN GÜCÜMÜZÜ KULLANACAĞIZ"

Şenol Güneş, Norveç karşısında tüm güçlerini kullanacaklarını dile getirdi.

Bazı konularda şanssız olduklarını anlatan Güneş, şöyle devam etti:

"Bazen önünüze çıkan sorunlar, engeller, aştığınız zaman sizin lehinize olur. Üst üste 2 güçlü rakiple oynayacağız. Daha önce de benzer şeyleri yaşadık. Rakibimiz de Cebelitarık ile maçları olduğu için yarım saatlik mesafede kampa girdi. Bizi bekliyor. Bana göre bunlar doğru şeyler değil. Fiziksel olarak güçlü bir rakibe karşı oynadık, seyahat yaptık. Rakibimiz de daha güçsüz bir takımla oynadı. Onlar da maçın ciddiyetini biliyor. Biz de hem fizik hem moral hem de iman gücümüzü kullanacağız."

Norveç'in üst üste iki maçını yakın yerlerde oynamasını eleştiren Güneş, "Pandemi dönemindeyiz. Futbolcunun sorunları, UEFA'nın koyduğu şartlar ve ona bağlı sorunlar, ülkelerin koyduğu kurallar var. Norveç'in buraya gelme sebebi, kendi ülkesinin izin vermemesi. Daha önce hükmen mağlup olmuştu, şimdi tam tersine avantaj verdiler. İki maçı üst üste burada oynuyor. Biz de bundan sonraki maçlarımızı Kazakistan'a alacağız ki oraya gelsinler. Bütün uygulamalarda bize sorunlar çıkartılıyor. Diğer takımlar için de çıkabilir. Oyuncularımızın hiçbir şeyden etkilenmeden işlerini iyi yapmasını bekliyorum. Hiçbir mazeret bizi engellememeli." şeklinde görüş belirtti.

Güneş, Fransa'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri nedeniyle sorun yaşattığının altını çizerek, "Lille takımı 3 oyuncu için sorun yaşattı. Dışarıya izin verilmeyeceği söyleniyordu. Servet (Yardımcı) bey UEFA ile görüştü. Başta Dışişleri Bakanı'mız (Mevlüt Çavuşoğlu) olmak üzere, devlet erkanının çok üstün bir katkısı oldu. Oyuncularımızın gelmesine katkıda bulundular." diye konuştu.

"BURAYA UMUTLU GELDİK, MUTLU DÖNMEK İSTİYORUZ"

A Milli Takım Teknik Direktörü Güneş, ay-yıldızlı ekip olarak Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istediklerini dile getirdi.

Dünya Kupası'nın futbolun en üst organizasyonu olduğuna dikkati çeken Güneş, şunları kaydetti:

"Milli takım düzeyinde bundan daha güzel bir olay yok. Bu, oyuncunun, kulüplerin, ülkelerin kendisini gösterebileceği, ekonomik boyutu da olan büyük bir dünya. Burada olmak bizi çok mutu eder. Kolay değil. Hollanda ve Norveç de bunu düşünüyor. Onlar da liderliği kovalıyor. Mutlaka Dünya Kupası'na gitmemiz gerekiyor. İnşallah başarırız. Elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bütün oyuncular buna kilitlendi. Yönetim kurulu olağanüstü destek veriyor. Genel intiba olarak takımın havası çok iyi. Başından beri bir aile havasını kurmaya çalıştık. Her katılan arkadaş bu işin bir parçası oluyor. Türkiye ailesinin bir ferdiyiz, onları temsil ediyoruz. Buraya umutlu geldik, mutlu dönmek istiyoruz."

"KALECİLERİMİZDEN MEMNUNUM"

Şenol Güneş, A Milli Takım'a çağrılan ve çağrılmayan kalecilerin performansından memnun olduğunu kaydetti.

Kampa davet edilen Mert Günok, Altay Bayındır, Uğurcan Çakır ve Gökhan Akkan haricinde Türkiye'nin kaliteli kalecileri olduğuna değinen 68 yaşındaki teknik adam, şöyle konuştu:

"Şu anda kadroya çağırabileceğimiz genç kaleci arkadaşlarımız var. Hangisini oynatsak en iyisini yapacağını düşünüyorum. Buraya 3 değil 4 kaleci ile geldim. Aslında 3 kaleci yeterliydi. Hepsi bir bütün. Aynı duygu ve düşünceyi paylaşıyorlar. Hangisi oynuyorsa, diğerleri ona destek oluyor. Oynamayanların küskünlüğü olmuyor. Kulüplerinde oynayan ve milli takıma gelebilecek kaleciler de var. Bu durumdan memnunum. Bizim zamanımızda kaleci bulmak zordu. Çağırdığımız kaleciyi de kampa getirmek zordu. Herkes kaç tane yiyeceğiz diye korkardı. Şimdiki kalecilerimiz hem kaleyi dolduruyor hem de kişilikleriyle güven veriyorlar."

Türkiye'nin planlı bir şekilde oyuncu yetiştirmesi gerektiğini anlatan Güneş, "Avrupa'daki oyuncularımızın çoğu 4 büyüklerden giden isimler. Biz dışarı gönderdik. Şartlar itibarıyla oyuncu üretebiliyoruz. Daha iyi şartlarda daha iyi eğitimle yatırımları da yaparak çok sayıda, daha kaliteli ve dünya çağında oyuncular hazırlamak lazım. Şu halimizle de bir işler yaptığımızı düşünüyoruz. Sürdürülebilir olması için ilkeleri, prensipleri ve planları birlikte ortaya koyup, biraz zahmetli bir yatırım yapmamız gerekiyor. Zaman ve sabır çok önemli. Aklı ön plana koyarak üretim yapacağımızı düşünüyoruz. Oyuncularımız da profesyonellik olarak gayet iyiler. Aldığım oyuncular karakter ve yetenek olarak iyiler." diyerek sözlerini tamamladı.

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