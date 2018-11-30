UEFA Avrupa Ligi I Grubu 5. hafta mücadelesinde Beşiktaş, 2-0 geriye düştüğü maçta rakibi Sarpsborg'u 3-2 mağlup etti ve tur umutlarını sürdürdü. Beşiktaş Teknik Direktörü karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada, "İlk yediğimiz gol ve sonra paniklememiz sıkıntılıydı. Sonra Allah yardım etti. İyi niyetli olunca Allah da yardım ediyor." dedi.

"Devre arasında oyunculara neler söylediniz?" sorusuna Güneş, "Biz bir şey yapmıyoruz, kendiliğinden gelişiyor. Oyuncular ne yapacağını biliyor. Önemli olan oyuncuların ruhunu vermesi. Şu maçta hiçbir oyuncuya bir şey söyleyemem. Dar bir kadroyla geldik, büyük bir iş yaptık." şeklinde yanıt verdi.

Pazar günü oynanacak olan Galatasaray derbisine ilişkin Güneş, "Buradan bir yolculuk yapacağız. Sonra bekleyip bir yolculuk daha yapacağız ve sabah 8'de ancak Türkiye'de olacağız. Sonra Galatasaray için kampa gireceğiz." dedi.

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