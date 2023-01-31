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Şenol Güneş'in kardeşi Bahaddin Güneş kalp krizi geçirdi!

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in kardeşi, İnegölspor Teknik Direktörü Bahaddin Güneş kalp krizi geçirdi

Şenol Güneş'in kardeşi Bahaddin Güneş kalp krizi geçirdi!
İHA

İnegölspor Teknik Direktörü Bahaddin Güneş, kalp krizi geçirdi. Fenalaşan Güneş, İnegöl deki özel bir hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Güneş, daha sonra Bursa daki özel bir hastaneye sevk edildi.

TFF'DEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

TFF'nin resmi internet sitesinde yer alan mesajda, "Bugün sabah saatlerinde fenalaşan ve kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırılan İnegölspor Teknik Direktörü, A Milli Takımımızda 2 dönem teknik direktörlük görevini başarıyla gerçekleştirmiş Şenol Güneş'in kardeşi Bahaddin Güneş'e acil şifalar diliyor, ailesine ve İnegölspor camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bahaddin Güneş'ten kısa süre içerisinde güzel haberler almayı ve sağlığına kavuşarak aramıza dönmesini temenni ederiz" ifadelerine yer verildi.

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