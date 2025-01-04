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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Şenol Güneş: Oyun üstünlüğümüz, skor üstünlüğüne yansımadı - Trabzonspor Haberleri

        Şenol Güneş: Oyun üstünlüğümüz, skor üstünlüğüne yansımadı

        Tredyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Reeder Samsunspor'a 2-1 mağlup olan Trabzonspor'un teknik direktörü Şenol Güneş, "Oyun üstünlüğümüz, skor üstünlüğüne yansımadı." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2025 - 23:16 Güncelleme: 04.01.2025 - 23:16
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        "Oyun üstünlüğü skora yansımadı"
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        Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Reeder Samsunspor'a 2-1 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

        Güneş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Samsun'da kazanma ihtiyaçlarını sahaya yansıtmak istediklerini söyledi.

        "İKİNCİ YARIYA İYİ BAŞLADIK"

        Oyuna kötü ve tedirgin başladıklarını ifade eden Güneş, "İlk yarıda top kayıplarımız oldu. Rakibin de bu yapıda oynayacağını bekliyorduk. Savunma anlayışı da durup hızlı kontraya çıkma anlayışı vardı. Bizim 3-4 tane top kaybımızdan bir tanesini golle değerlendirerek öne geçti. İlk yarı defans olarak iyi oynamadık. İkinci yarıya iyi başladık. Golü de bulduk. Oyun da tamamen kontrolümüzdeydi." diye konuştu.

        "OYUN ÜSTÜNLÜĞÜMÜZ SKORA YANSIMADI"

        Üstlerine gelmediği anlardan sonra kornerden yedikleri golün Samsunspor'un direncini attırdığını vurgulayan Güneş, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Ondan sonra oyun yapımız tamamen bozuldu. Oyun üstünlüğümüz, skor üstünlüğüne yansımadı. Sebebi de top kayıtlarımız, basit hatalarımız, rakibin de bunu kullanması. Üzgünüm çünkü bir çıkışa ihtiyaç vardı. Daha önce de buna benzer maçlarımız oldu. Bunu devam ettirdik bugün. Maalesef kaybettik. "

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