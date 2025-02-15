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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Şenol Güneş: Rakiple denktik ama sonuç kötü oldu! - Trabzonspor Haberleri

        Şenol Güneş: Rakiple denktik ama sonuç kötü oldu!

        Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor deplasmanda Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu. Bordo-mavililerin teknik direktörü Şenol Güneş, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.02.2025 - 21:42 Güncelleme: 15.02.2025 - 21:42
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        "Rakiple denktik ama sonuç kötü oldu!"
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        Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan Trabzonspor'da teknik direktör Şenol Güneş, maçın ardından konuştu.

        "2. GOLÜ ATSAYDIK..."

        Oyunun tamamında rakipten aşağı değildik, denktik, artılarımız da vardı. Kazanmak için sahaya çıktık. Oyunun başında iyi başlamadık. Golden sonra oyunun kontrolü tamamen bizdeydi. Paslar isabetsiz olunca hücum etkisiz oldu ama kontrol bizdeydi. İlk yarının sonunda ikinci golü atsak büyük bir avantaj olacaktı.

        "GOLDE RAKİPTEN UZAK KALDIK"

        İkinci yarıda yediğimiz golle Beşiktaş ortak oldu. Beşiktaş'ın attığı ilk golde rakipten uzak kaldık. Değişiklik esnasında ikinci golü yedik. Şanssızdı bizim için. Ondan sonra pozisyonlarımız da var. Pozisyon bulmada sıkıntı yaşamadık ama rakibin pozisyonlarına izin verdik. Basit hatalar, rakibi karşılarken, top kullanırken maçın sonunda rakibin lehine oldu. Bizim için önemli bir maçtı, üzgünüz. Sonuç kötü oldu bizim için.

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