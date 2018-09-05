Şenol Güneş, "Dünya kupasında üçüncü olduk ama dünya futbol ülkesi olarak üçüncü olamadık. Daha henüz bu konuda eksiklerimiz var. 2012'den bu yana daha (Dünya kupasına) katılımımız da yok. Sportif başarılar önemli ama aynı zamanda yatırımlar, anlayışlar ve felsefeler de önemli." ifadelerini kullandı.

Türkiye'deki 14 yabancı futbolcu kuralına yönelik mesajlar veren Güneş, "Türkiye bu koşullarda hazır olmadan bazı şeyler yaptı. Belki başlangıçta düşünce olarak doğru olabilir ama onun da kriterleri vardı. Ama o kriterler uygulanmaya konulmadı. Dolayısıyla 14 yabancı olarak kaldı. Süper Lig'de yabancı futbolcu sayısı çok fazla. Şu aşamada daha az sayıda yabancı futbolcu olması daha sağlıklı kararlar getirebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Beşiktaş'ın son iki yıldır Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ettiğini ve bu yıl da UEFA Avrupa Ligi'nde yarışacağını anımsatan Güneş, "İyi işler yaptık. Ama bazen bu başarılar size rakip de olabiliyor, beklentileri büyütüyorsunuz. Ama ülkenin futbol anlaşında, oyuncunun yetiştirilmesinde, yarıştırılmasında, antrenörün gelişiminde, vizyona çıkmasında ve kulüplerin kurumsal yapısında tartışılacak konuları fazla ele almıyoruz. Biz sadece sonuçları kovalıyoruz." yorumunda bulundu.

Güneş, Avrupa'nın en önemli beş futbol ülkesi, Almanya, İngiltere, Fransa, İspanya ve İtalya'nın futboldaki yatırımlarına dikkati çekerek, "Biz o yatırımların gerisindeyiz." diye konuştu.

"BİRLİKTE OLURSAK HER ALANDA BAŞARILI OLACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"

Türkiye'nin futboldaki potansiyelinin büyüklüğüne işaret eden Güneş, şöyle konuştu:

"Hatta, futbolu ekonomik olarak ihtiyacı olan insanların oynayacağını düşünürsek biz buna daha müsaitiz. Ama son yıllarda çok güzel tesisler de yapılmasına rağmen henüz geriden geliyoruz. Çünkü Almanya bu konularda uzun yıllar yatırımlar yaptı. Altyapısını, her şeyini oluşturdu. Yarışmada da önde gitti. Hala da yatırım yapıyorlar. Biz birlikte olursak, bu insan yapısıyla sadece futbolda değil her alanda başarılı olacağımızı düşünüyorum."

"VAR SİSTEM DAHA ETKİN VE HIZLI KULLANILABİLİR"

Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'nda ilk kez uygulanan ve Türkiye'de de kullanılmaya başlanan Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin "futbolu durdurduğuna" yönelik eleştirilere de değinen Güneş, UEFA toplantısında aynı eleştirilerin gündeme geldiğini aktardı.

"Bizde ne konuşuluyorsa burada aynı şeyler konuşuluyor." diyen Güneş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ama konuşmak yerine çözüm üretmek gerekiyor. VAR sistemi yeni olduğu için daha fazla konuşuluyor. Biz her yeni olayı gündemimize taşıyoruz. VAR işin bir aracıdır, amacı değildir. Biz onunla (VAR) futbolu kurtaramayız. Ama yardımıcı olur. Çünkü verilen kararların daha net ve adaletli olacağını düşünüyoruz. Ama henüz başında olduğumuz için ufak tefek hatalar olacaktır."

Beşiktaş'ın Antalyaspor ve Bursaspor ile ligde yaptığı karşılaşmalarda bu hatalardan ikisinin kendi başlarına geldiğini öne süren Güneş, hakemlere hoşgörü gösterilmesi ve iyi niyetlerinden şüphe etmeden VAR sisteminin devam etmesi gerektiğini belirtti.

Şenol Güneş, VAR sisteminde teknolojinin daha etkin ve hızlı kullanılabileceğine vurgu yaparak, karşılaşma devam ederken maçın orta hakeminin karar vermekte güçlük çektiği bir pozisyonda diğer hakemlere başvurmadan uyarılarak futbolun daha hızlı oynanmasının sağlanabileceği önerisini gündeme getirdi. Güneş, "Burada önemli olan futbolun hızlı ve keyifli oynanması için neler yapılabileceğidir." şeklinde konuştu.

Güneş, Türk futbolunun geleceği için kulüp yapılarının değiştirilmesi, kurumsal kimliklerinin de oturtulması ve yöneticilerin ekonomik sorumluluklarının artırılması gerektiğinin altını çizdi.

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