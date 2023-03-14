Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol Süper Lig Beşiktaş
ABONE OL

Şenol Güneş'ten play-off açıklaması: Kararlar değişebilir

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlarken, gündemden düşmeyen play-off sistemiyle ilgili flaş ifadeler kullandı.

Şenol Güneş'ten play-off açıklaması: Kararlar değişebilir

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında sahasında karşılaşacağı İstanbulspor maçı hazırlıklarını sürdürürken, teknik direktör Şenol Güneş antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yaşanan deprem felaketinin etkilerini yaşadıklarını vurgulayarak sözlerine başlayan deneyimli çalıştırıcı, “Büyük felaketin etkilerini halâ yaşıyoruz, yaşamaya devam edeceğiz. Fiziksel olarak da, psikolojik olarak da etkiler devam edecek görünüyor. Ekonomik olarak da yardım yapmak durumundayız. Aynı zamanda sosyal olarak da çocuklara destek olmak durumundayız. Bugün buraya gelen çocuklarımızla birlikte olacağız, onları sahada oynarken görmek ayrıca mutluluk verici. Kaybettiklerimizi tekrardan rahmetle anıyoruz. Bugün itibarıyla çocukların arasında bizimkiler de olabilirdi. Yaşayanlara nasıl destek oluruz bunu yapamaya çalışıyoruz. Beşiktaş, kulüp olarak da, başkan önderliğinde kampanya başlattı. Okul projesi faaliyetleri başladı. Biz de, oyuncular ve taraftar olarak da destek olmamız gerekiyor. ‘Bırakmam’ yazıp 1903’e gönderip destek olunabiliyor. İnşallah bizde uygun bir zamanda oraya gidip, çocukları ve depremzedeleri ziyaret etme fırsatı bulabiliriz” dedi.

“Hücum zenginliğimiz de çoğaldığında daha iyi olacak”

Ligde son oynanan ve sahadan galibiyetle ayrıldıkları Başakşehir maçıyla değerlendirmelerde bulunan Güneş, “Deprem felaketi sonrası bundan etkilenen kulüpler, oyuncular ve toplumlar var bizde bu arada işimizi de yapmaya çalışıyoruz. İşimizi yaparken, hayat devam ettiği için, moralsizliği, üzüntüyü azaltmak için bütün faaliyetlerin, sosyalleşmenin devam etmesinden yanayım. Aynı zamanda okullarında açık olmasını isterim. Çünkü bu çocuklar burada oynarken akıllarına başka hiçbir şey gelmiyor. Öbür türlü eve hapsederseniz, sürekli onu gösterirseniz psikolojik bir travma geçirebilir. Travma deyince aklıma doktorlarımız geldi, doktorlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı’nda buradan kutluyorum. Onlara da destek olalım. Pandemi, hasta, deprem olduğu zaman aklımıza gelmesin, onlarda bizden biri. Olağanüstü çalışıyorlar. Oyun olarak da biz bir süreçten geçiyoruz. Tabii sıralama önemli, Beşiktaş ismi şampiyonluğa oynar. Bu sene bir dalgalanma geçiriyoruz. Benim dönemin öncesi veya sonrası yok. Daha iyi bir takım olarak iyi oyun oynamak durumundayız. Oynadığımız oyun akılcıydı, çok basit top kayıplarıyla rakibimizi de oyuna ortak etti. Analiz yaparken de gördüm, bir tane pozisyon var. Kafayla bıraktığımızda etkili geldiği pozisyon, bir de duran topta Mert’in çıkardığı; onun dışında pozisyon vermedik. 4-5 pozisyonu son bölümde bulduk, ilk yarıda daha az pozisyon bulduk. Tabii oyunu akılcı oynayıp daha akıcı bir oyun haline getirmemiz gerekiyordu. O da son bölümde hücuma çıkarken pas yüzdemizi arttırmakla olur. Bunu da yaptığımız zaman daha iyi bir takım oluruz. Takım savunması ile birlikte rakibi karşımıza alarak oynamamız daha iyiye gidiyor. Şimdi hücum zenginliğimiz de çoğaldığında daha iyi olacak diye düşünüyorum. Maçlar enteresan oluyor. 5 maç sonunda Karagümrük, Sivas ve Antalya’ya 7 puan kaybettik, 2 puan aldık. Aynı Sivas İstanbulspor’dan 3 tane yedi. Ankaragücü ve Başakşehir maçlarından 6 puan aldık, daha zor maç görünmesine rağmen. 3 tane daha rahat görünen maçta da 2 puan aldık. Maç bittikten sonra üzülmek yerine, maçtan önce iyi düşünmeliyiz. İstanbulspor iyi bir takım. Kontra atağa iyi çıkıyorlar, topu iyi kullanıyorlar. Genç takım, koşan takım kolay maç olmayacaktır. Zaten ilk yarıda oynanan maçta onlara 2 puan kaybetmiştik. Umarım sahamızda seyircimizin önünde güzel futbolla maçı kazanırız” ifadelerini kullandı.

Beşiktaş’ta eksikler hakkında son durum

Takımdaki sakatlıklar ilgili bilgiler veren Güneş, “Tayyip bugün yarın idmana çıkmayabilir. Onun darbe gibi görünen bir durumu var. Yarın öbür günü beklemek durumundayız. Colley ve Utku hasta. Yorgunluk olarak Onur’un vardı. Bugün zaten maç oynayanları erken çıkartıp, oynamayanlarla devam edeceğiz. Ama ana bölümde hepsi beraber idmanda olacaklar. Ghezzal’ın durumu ve Colley’in de hastalığı var. Başka da ciddi durum görünmüyor” diye konuştu.

“Rekabet, gelecek yılları da kurtarır”

Siyah-beyazlıların kadro derinliğiyle ilgili konuşan tecrübeli teknik adam, “Omar Colley ve Saiss de kaliteli oyuncu. Şu an oynamadı diye kenara atılacak oyuncu değiller. Rekabetin daha üst noktaya çıkacağı bir seviye oluşturabilirsek, bu sadece bu yılı değil, gelecek yılları da kurtarır. Sağ tarafta Rosier ve Onur var. Stoperde sağ ayaklı Tayyip, Welinton var. Sol ayaklı Saiss var, Colley var. Fazlalık var, rekabet var. Orta sahada topu tutmamız, rakibe hücum etmemiz de, rakibin gelmesini engelliyor. Bu maçta daha fazla pozisyon üretebildik. İlk başta çok gol yiyen bir takımdık, şimdi az gol yiyen bir takıma geldik ama o da yetmiyor. Hem gol atıp hem gol yemememiz lazım. Daha doğrusu 3 puan lazım. 3 puan alınca her şey iyi” değerlendirmesinde bulundu.

“Milli ara sonrası süreç kolay değil”

Medipol Başakşehir’e karşı alınan galibiyette takımın ikili averajda üstünlük sağladığı hatırlatılan Şenol Güneş, soruya şu yanıtı verdi: “Bu haftayı bir aşalım, sonra milli ara gelecek. Döndüğümüz zaman Fenerbahçe maçı var ki o maça bakarsak, Giresun ve Trabzon’la devam eden yeni maçlar başlayacak. Hiçbiri kolay değil.”

“A Milli Takım, hepimizin takımı”

Mart ayında oynanacak Avrupa Şampiyonası Eleme maçları öncesi aday kadroya çağrılması düşünülen isimler hakkında görüşünü aktaran Güneş, “Bütün Türk oyuncular hazır. Ama bu yetmiyor, hocalar çağıracak. Milli takım hocaları çağırır-çağırmaz saygı duyarız. Nihayetinde milli takımda bir sürü oyuncu aday. Hoca da bunları hepsini alamaz. Bir kadro yapacak, onların alacağı kadro en iyisi olacağını düşünüyorum. Kendilerine de başarılar diliyorum. Hepimizin milli takımı. Biz burada oyuncuların performanslarını ne kadar iyi tutarsak, oraya da iyi yansır. Takımda görünüyor ki yerli-yabancı baya oyuncu gidecek, 12-13 oyuncumuz kalabilir” şeklinde konuştu.
Milli arada hazırlık maçı yapma planları hakkında bilgi veren Güneş, “Bu boşlukta Ümraniyespor ile Pazar günü hazırlık maçı yapacağız. Daha önce Azerbaycan takımı ile görüşüyorduk. Tarihi tam netleşmedi, 21-24 Mart arası dedik. Onun dışında boş haftalarda Giresun ve Başakşehir görünüyor” dedi.

“Kararlar değişebilir”

Play-off tartışmaları ile ilgili yorum yapan Güneş, federasyonun verdiği kararlar değişebilir diyerek şunları söyledi: “Play-off konusunda beklentim yok, sadece görüşümü söylüyorum. Tartışma yapılabilir. Kararları da değişebilir, çünkü daha önce değiştiğini gördüm. Ne zaman değişmedi ki kararlar? Belki yarın öbür gün kararlar değişebilir. İstekleriniz olabilir, temennileriniz olabilir ama şartlara göre değişimler olabilir. Ama burada çıkıp kavga yapmak değil. Beşiktaş’a şunu yapmasınlar; zaten biz gerideyiz. Gaziantep maçındaki kırmızı kartı gösterirken, başka maçı göstermediler. Karar verildi, ama karar değiştirildi. Bütün maçlar verilseydi. Biz kötü niyet ararsak, buluruz.”

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Süper Lig'de 25. haftanın panoraması! Galatasaray rekoru kırdı
FUTBOL Süper Lig'de 25. haftanın panoraması
Beşiktaş'ta Mert Günok damgası! 5 kez kalesini gole kapadı ve A Milli Takım için... - Beşiktaş haberleri
FUTBOL Mert Günok'un dönüşü!
Fenerbahçe'de Jorge Jesus bilmecesi! Brezilya ile görüşme tarihi... - Son dakika Fenerbahçe haberleri
FUTBOL Brezilya ve Jesus için tarih!
Avrupa devleri Fenerbahçe'nin yıldızları için Kadıköy'e geliyor!
FUTBOL Avrupa devleri Kadıköy'e geliyor!
Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'na Avrupa devi talip oldu! 20 milyon euro... - Fenerbahçe transfer haberleri
FUTBOL Avrupa devi Ferdi için geliyor!
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Inaki Pena savaşı!
FUTBOL Devlerin Inaki Pena savaşı!
Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu üstüne koyarak devam ediyor! Kariyer sezonu... - Galatasaray haberleri
FUTBOL Kerem'e büyülü dokunuş!
Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu: Tarihimizin en önemli maçını oynayacağız
FUTBOL Belözoğlu: Tarihimizin en önemli maçı
Antalyaspor'da Başkan Aziz Çetin istifa etti!
FUTBOL Süper Lig ekibinde istifa!
Galatasaray'a servet geliyor! Icardi, Torreira ve Zaniolo için 60 milyon euro... - Galatasaray GS transfer haberleri
FUTBOL Üç yıldıza 60 milyon Euro!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.