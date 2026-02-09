Seraları su bastı, tezgâhlarda fiyatlar arttı

Mevsimsel yağışların etkisiyle Antalya bölgesinde yaşanan selde birçok sera zarar gördü.

Türkiye Ziraat Odaları Birliğinin (TZOB) ocak ayına ilişkin açıkladığı ürünlerdeki fiyat değişimlerine göre, sivri biberin aralıkta üreticiden çıkış kilogram fiyatı 19 lira iken ocakta ortalama 42 liraya yükseldi.

Marketlerde aralıkta 50-60 lira iken geçen ay 80-100 liraya satılmaya başlanan sivri biberin kilosu Bursa’daki pazarlarda 250 liraya çıktı.

Aralıkta çiftçiden 26 liradan alınan salatalık ise ocakta tarla çıkış fiyatı 57 liraya yükseldi. Market fiyatlarında ise 70 liradan 100 liraya dayandı.

Salatalığın kilosu pazarlarda ise 180 liraya ve kuru fasulyenin de 250 liraya kadar yükseldi. Ramazan öncesinde sivri biber ve salatalık el yakarken satışları düşen pazarcılar da yüksek fiyata tepkili.

"RAMAZAN AYINDA DAHA DA ARTAR"

Bursa’da pazarcılık yapan Bedirhan Derin, fiyatlardaki ani yükselişi "Antalya’da sel var abi sel var" diyerek açıkladı.

"Mal yetişmiyor çiftçi mal yapamıyor" ifadesini kullanan Derin, "Fiyatlar ramazanda daha da artar. Biz istiyoruz ki düşsün. Bu yüksek fiyatta ürün satamıyoruz. Sivri biberi bir kilogram alan kalmadı" diye konuştu.