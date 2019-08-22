Türkiye'de sadece Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde üretilen şerbetçiotunun hasadı başladı. Anadolu Efes'in Gelecek Tarımda projesi kapsamında 1971 yılından bu yana üretimini desteklediği şerbetçiotu, biranın hammaddelerinden biri. Anadolu Efes CEO'su ve Bira Grubu Başkanı Can Çaka ile şerbetçiotu hasadında ürünün Türkiye'deki serüvenini ve bira pazarını konuştuk.

Sürdürülebilir tarım projeleri ile birayı ve yerli üretimi sahiplendiklerini, arpa ve şerbetçiotu üretiminde çiftçi ile işbirliğine gittiklerini anlatan Çaka, WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) iş birliğiyle Gelecek Tarımda - Akıllı Tarım projesini hayata geçirdiklerini dile getirdi. Maltlık arpa ve şerbetçiotu üreticilerine operasyonel, teknik ve finansal destek verdiklerini kaydeden Çaka, bu kapsamda 17 adet tescilli maltlık arpa 7 adet de şerbetçiotu çeşidine sahip olduklarını aktardı.

Biraya aromasını, acılığını veren, bozulmasını önleyen Şerbetçiotu ayrıca kozmetik ve ilaç sektöründe kullanılıyor. 8 metreye kadar uzayabilen, köklerinden her yıl yeniden yeşeren bitkinin ömrü 15-20 yıl. Tam verimliliğe ulaşması üç yıl sürüyor.

Ar-Ge çalışmalarında kuraklığa dayanıklı, daha az su, enerji kullanımı gerektiren, doğal ve çevresel etkileri düşürülmüş türler geliştirmeye odaklandıklarını vurgulayan Çaka, WWF-Türkiye ile geçen yıl başlattıkları Akıllı Tarım Projesi'yle de arpa ve şerbetçiotu çiftçisini akıllı ve doğaya duyarlı tarım uygulamalarıyla tanıştırıp, gençleri tarımsal üretime teşvik ettiklerini kaydetti.

TARIMA HER YIL 30 MİLYON DOLARLIK KATKI

30 yılı aşkın süredir Türkiye'deki maltlık arpa üreticisine destek vererek, sektörde her yıl 30 milyon dolarlık iş hacmi yarattıklarını vurgulayan Çaka "Anadolu Efes, toplamda doğrudan ya da dolaylı olarak, 8 binden fazla çiftçi ailesinin geçimini sağlıyor" diye konuştu.

7 adet tescilli şerbetçiotu çeşidi sayesinde ekili alanlarda son 10 yılda yüzde 49 oranında artış elde edildiğini kaydeden Çaka "Bu ürünün yurtiçinden tedarik oranı 10 yılda yüzde 40'tan yüzde 65'e çıktı. Çiftçilerimizin ekonomik kazanımının boyutları yıllık 10 milyon TL karşılığı yaş şerbetçiotu alımına ulaştı" dedi.

GÜRCİSTAN'A İHRACAT BAŞLADI

Tarım bölgelerinde gelecek bulamayan gençlerin göçünün üretimin sürdürülebilirliği alanında da problem yarattığını dile getiren Çaka, Bilecik'te Türkiye fabrikalarındaki ihtiyaçlarının yüzde 60'ını karşılayabilecek ölçüde şerbetçiotu üretimi gerçekleştirdiklerini söyledi. Bu yıl Türkiye'de ıslah ettikleri arpa ve malt ürünlerini Gürcistan'daki fabrikalarına gönderdiklerini aktaran Çaka, 3 milyon dolar tutarıyla başlayan bu ihracatın devamının gelebileceğini kaydetti.

'VERİMLİLİKLE ALMANYA'YA YAKLAŞTIK'

Türkiye'de akıllı tarım uygulamaları ile dekar başına verimlilikte Almanya ve Çek Cumhuriyeti ile benzer rakamlara ulaşıldığını kaydeden Çaka, "Burada sorun çiftçi başına üretim yapılan alanın az olması. Bu da çiftçi gelirlerini etkiliyor" dedi.

İçerisinde sarı tozun bulunduğu kozalakların hasattan sonra altı saat içinde kurutulması , pelet haline getirilmesi gerekiyor. Dört kilo şerbetçiotundan 1 kilo pelet elde ediliyor. Bir litre biraya 55 gramlık pelet konuluyor.

'BİRANIN YÜZDE 65'İ VERGİ'

Çaka ile sektördeki düzenlemeleri, vergi, fiyat artışlarını ve pazarı da konuştuk. "Bira sektörü 1'e 5'lik bir istihdam yaratıyor" diyen Çaka, alkollü içeceklerde yılda iki kez artan vergi oranlarının pazara etkileriyle ilgili sorumuz üzerine "Biranın yüzde 65'i vergiden oluşuyor. Pazarın durumu ile yakınmak yerine bununla yaşamaya çalışıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.



'TÜRKİYE KADAR REGÜLE BAŞKA BİR PAZAR VAR MI BİLEMİYORUM'

Türkiye'de toplanan vergilerin yüzde 1'inin biradan elde edildiğini söyleyen Çaka "Vergi dairesi gibi çalışıyoruz" dedi. Türkiye kadar regüle bir pazarın başka bir yerde olmadığını kaydeden Çaka, son 10 yılda 2 fabrikalarının kapandığını anlattı. Çaka sadece Rusya ve Türkiye'de pazarlama faaliyetlerinde bulunamadıklarını dile getirdi.



'GELİRLERİMİZİN YÜZDE 60'I DIŞARIDAN'

Yurtdışında içecek alanında hızlı büyüdüklerini kaydeden Çaka, içecek grubundaki gelirlerinin yüzde 60'ının yurtdışından geldiğini kaydetti. Yeni ihracat pazarları olan Çin'de birkaç kat büyüyen bir operasyonun olduğunu vurgulayan Çaka, Avrupa'ya bira ihracatı yaptıklarını Almanya'ya ihracatın yılda 4 milyon litreyi bulduğunu söyledi. Çaka, Orta Doğu ülkelerinde alkolsüz biraların tercih edildiğine işaret etti.

'AVRUPA PAZARINDA EKONOMİK GELİŞMELERDEN ETKİLENMEDİK'

Avrupa pazarındaki paylarının henüz küçük olduğunu belirten Çaka, ekonomik gelişmelerden etkilenmediklerini kaydetti. Çaka, Brexit'ten de etkilenmeyeceklerini öngördü.



TURİZMDEKİ İYİLEŞME PAZARI OLUMLU ETKİLEDİ

Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayi'nin yılın ilk yarısını kapsayan faaliyet raporuna göre turizmde görülen iyileşme ve artan tüketici güveni, bira pazarını olumlu etkiledi. Rapora göre şirketin Türkiye bira operasyonlarının hacimlerinde yaşanan düşüş ikinci çeyrekte, yılın ilk çeyreğine kıyasla yavaşladı ve yüzde 0.7'de kaldı. Bayi ile distribütörlerin Temmuz ayında yapılan vergi artışı öncesi stok artışına gitmesi satış hacimlerin artmasını sağlarken, fiyat artışları da net satış gelirlerinin yılın ilk yarısında geçen yıla göre yüzde 25 artmasını sağladı.

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