Şerbetli İrmik Tatlısı Tarifi: Şerbetli İrmik Tatlısı Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

İrmik tatlısı başlı başına harika bir lezzettir. Bu tatlıyı şerbet ile taçlandırarak çok daha lezzetli bir lezzet ortaya çıkarabilirsiniz. Gerek davet sofralarının gerekse de çay saatlerinin sevilen lezzeti hem görsel olarak hem de eşsiz tadıyla masalarda yerini alır. Peki şerbetli irmik tatlısı nasıl yapılır? Yazının devamında şerbetli irmik tatlısı hakkındaki tüm detayları bulabilirsiniz…

ŞERBETLİ İRMİK TATLISI MALZEMELERİ Diğer tatlılara göre çok daha az malzeme gerektiren şerbetli irmik tatlısı pratik bir tatlı olması nedeniyle pek çok insanın tercih ettiği bir lezzettir. Hemen hemen evde bulunan malzemeler ile şerbetli irmik tatlısını yapabilirsiniz. İşte lezzetli mi lezzetli şerbetli irmik tatlısı malzemeleri… • 1 su bardağı un

• 1 su bardağı şeker • 3 adet yumurta • 1 su bardağı yoğurt • 1,5 su bardağı irmik • Yarım su bardağı sıvı yağ • 1 çay kaşığı karbonat ya da 1 paket kabartma tozu Şerbeti için gereken malzemeler; • 3 su bardağı şeker • 3,5 su bardağı su • 5 – 6 damla limon suyu Tarife ek olarak fırın kabını yağlamak için 1 yemek kaşığı tereyağı veya sıvı yağ kullanın.

REKLAM ŞERBETLİ İRMİK TATLISI NASIL YAPILIR? Hem çocuklar hem de yetişkinler tarafından son derece sevilen şerbetli irmik tatlısının yapılışı da oldukça kolaydır. Sütlü irmik tatlısına göre daha ağır olsa da pek çok kişinin seve seve sofralarında yer verdiği bu tatlı aslında bilindik bir tarife sahiptir. İşte “Şerbetli irmik tatlısı nasıl yapılır?” sorusunun yanıtı…

Şerbetli irmik tatlısı yapımı öncesinde şu detaylara göz atmak isteyebilirsiniz; • 10 dilim • 20 dakika hazırlama süresi • 1 saat pişirme süresi • 1 porsiyonunda 376 kalori Şerbetli irmik tatlısı tarifi: • Şerbetli irmik tatlısının şerbetini yapmak için derin bir tencerenin içerisine toz şekeri ve suyu koyun ve şeker eriyene kadar karıştırın. Yaklaşık 10 dakika kadar kaynattığınız şerbetin içerisine limon suyunu ekleyerek 5 dakika kadar kaynatın. Ardından şerbeti ocaktan alın ve ılınması için bir kenara koyun.

• İrmik tatlısının yapımı için ilk olarak derin bir kabın içerisine yumurtaları kırın ve bir mikser yardımıyla 1 – 2 dakika kadar çırpın. • Çırpmış olduğunuz yumurtaların içerisine şekeri ekleyin ve yumurta ve şekeri 5 dakika kadar iyice çırpın. • Ardından diğer malzemeleri ekleyerek çırpmaya devam edin. • Tatlınızı koyacağınız fırın tepsinin her yerini yağlayın.

• Hazırlamış olduğunuz irmik tatlısını fırın tepsine dökün. • Önceden ısıtmış olduğunuz 170 derece fırına yerleştirin ve kontrollü bir şekilde pişirin. • Piştikten sonra irmik tatlısı hala sıcakken üzerine ılık şerbet dökün ve şerbetin çekmesi için 10 kadar bekleyin. • Tatlı şerbetini çektikten sonra dilimlere ayırın ve isteğinize göre toz fındık, toz Antep fıstığı veya file badem ile süsleyerek servis edin. İşte şerbetli irmik tatlısı hazır. Afiyet olsun!