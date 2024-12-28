Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Şerbetli İrmik Tatlısı Tarifi: Şerbetli İrmik Tatlısı Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

        Şerbetli İrmik Tatlısı Tarifi: Şerbetli İrmik Tatlısı Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

        Lezzeti ile damaklarda eşsiz bir tat bırakan şerbetli irmik tatlısı her yaştan insanın keyifle tükettiği bir lezzettir. Herkes tarafından kolay bir şekilde yapılabilen şerbetli irmik tatlısı pratik ve az malzemeli bir tarife sahiptir. İşte mutfağa girmekten hoşlanan herkesin yapabileceği şerbetli irmik tatlısı tarifi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.12.2024 - 15:45 Güncelleme: 28.12.2024 - 15:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şerbetli İrmik Tatlısı Tarifi
        ABONE OL
        ABONE OL

        İrmik tatlısı başlı başına harika bir lezzettir. Bu tatlıyı şerbet ile taçlandırarak çok daha lezzetli bir lezzet ortaya çıkarabilirsiniz. Gerek davet sofralarının gerekse de çay saatlerinin sevilen lezzeti hem görsel olarak hem de eşsiz tadıyla masalarda yerini alır. Peki şerbetli irmik tatlısı nasıl yapılır? Yazının devamında şerbetli irmik tatlısı hakkındaki tüm detayları bulabilirsiniz…

        ŞERBETLİ İRMİK TATLISI MALZEMELERİ

        Diğer tatlılara göre çok daha az malzeme gerektiren şerbetli irmik tatlısı pratik bir tatlı olması nedeniyle pek çok insanın tercih ettiği bir lezzettir. Hemen hemen evde bulunan malzemeler ile şerbetli irmik tatlısını yapabilirsiniz. İşte lezzetli mi lezzetli şerbetli irmik tatlısı malzemeleri…

        • 1 su bardağı un

        • 1 su bardağı şeker

        • 3 adet yumurta

        • 1 su bardağı yoğurt

        • 1,5 su bardağı irmik

        • Yarım su bardağı sıvı yağ

        • 1 çay kaşığı karbonat ya da 1 paket kabartma tozu

        Şerbeti için gereken malzemeler;

        • 3 su bardağı şeker

        • 3,5 su bardağı su

        • 5 – 6 damla limon suyu

        Tarife ek olarak fırın kabını yağlamak için 1 yemek kaşığı tereyağı veya sıvı yağ kullanın.

        REKLAM

        ŞERBETLİ İRMİK TATLISI NASIL YAPILIR?

        Hem çocuklar hem de yetişkinler tarafından son derece sevilen şerbetli irmik tatlısının yapılışı da oldukça kolaydır. Sütlü irmik tatlısına göre daha ağır olsa da pek çok kişinin seve seve sofralarında yer verdiği bu tatlı aslında bilindik bir tarife sahiptir. İşte “Şerbetli irmik tatlısı nasıl yapılır?” sorusunun yanıtı…

        Şerbetli irmik tatlısı yapımı öncesinde şu detaylara göz atmak isteyebilirsiniz;

        • 10 dilim

        • 20 dakika hazırlama süresi

        • 1 saat pişirme süresi

        • 1 porsiyonunda 376 kalori

        Şerbetli irmik tatlısı tarifi:

        • Şerbetli irmik tatlısının şerbetini yapmak için derin bir tencerenin içerisine toz şekeri ve suyu koyun ve şeker eriyene kadar karıştırın. Yaklaşık 10 dakika kadar kaynattığınız şerbetin içerisine limon suyunu ekleyerek 5 dakika kadar kaynatın. Ardından şerbeti ocaktan alın ve ılınması için bir kenara koyun.

        • İrmik tatlısının yapımı için ilk olarak derin bir kabın içerisine yumurtaları kırın ve bir mikser yardımıyla 1 – 2 dakika kadar çırpın.

        • Çırpmış olduğunuz yumurtaların içerisine şekeri ekleyin ve yumurta ve şekeri 5 dakika kadar iyice çırpın.

        • Ardından diğer malzemeleri ekleyerek çırpmaya devam edin.

        • Tatlınızı koyacağınız fırın tepsinin her yerini yağlayın.

        • Hazırlamış olduğunuz irmik tatlısını fırın tepsine dökün.

        • Önceden ısıtmış olduğunuz 170 derece fırına yerleştirin ve kontrollü bir şekilde pişirin.

        • Piştikten sonra irmik tatlısı hala sıcakken üzerine ılık şerbet dökün ve şerbetin çekmesi için 10 kadar bekleyin.

        • Tatlı şerbetini çektikten sonra dilimlere ayırın ve isteğinize göre toz fındık, toz Antep fıstığı veya file badem ile süsleyerek servis edin. İşte şerbetli irmik tatlısı hazır. Afiyet olsun!

        ŞERBETLİ İRMİK TATLISI için PÜF NOKTALARI

        • Eğer yumurtaları yeterince çırpmazsanız tatlınız çok ağır bir şekilde yumurta kokar. Bu nedenle yumurtaları iyi bir şekilde çırpmaya dikkat edin.

        • Şerbetli irmik tatlısını yaparken tatlının sıcak şerbetin ılık olması gerekir.

        • Hazırladığınız tatlıyı üzeri kızara kadar fırının kapağını hiç açmadan pişirin.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizi kesinlikle indireceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizi kesinlikle indireceğiz
        Narin Güran cinayeti davası sürüyor!
        Narin Güran cinayeti davası sürüyor!
        DEM Parti heyeti İmralı'da
        DEM Parti heyeti İmralı'da
        Fenerbahçe'den Joao Felix bombası!
        Fenerbahçe'den Joao Felix bombası!
        Yeni yıl havası! İşte yılın son gününde beklenen hava durumu
        Yeni yıl havası! İşte yılın son gününde beklenen hava durumu
        Dünyada bir ilk! Türk bilim insanları kanıtladı: Hastalıklarımızın nedeni onu yutmamız olabilir
        Dünyada bir ilk! Türk bilim insanları kanıtladı: Hastalıklarımızın nedeni onu yutmamız olabilir
        2024'ün en güzel yüzü belli oldu
        2024'ün en güzel yüzü belli oldu
        "Adıyaman Diyarbakır arası 30 dakika kısalıyor"
        "Adıyaman Diyarbakır arası 30 dakika kısalıyor"
        KOAH hastalarına uyarı! Bu gıdaları yiyorsanız hemen bırakın...
        KOAH hastalarına uyarı! Bu gıdaları yiyorsanız hemen bırakın...
        Ayrılık 3 gün sürdü
        Ayrılık 3 gün sürdü
        "Asgari ücret enflasyonun üzerinde artıyor"
        "Asgari ücret enflasyonun üzerinde artıyor"
        Plastik poşet fiyatı 50 kuruşa yükseltildi
        Plastik poşet fiyatı 50 kuruşa yükseltildi
        Okan Buruk'la rekor üstüne rekor
        Okan Buruk'la rekor üstüne rekor
        Bu 8 belirtiyi görmezden gelmeyin!
        Bu 8 belirtiyi görmezden gelmeyin!
        Ziyech de ayrılık için para istiyor!
        Ziyech de ayrılık için para istiyor!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Tercih etmediğimiz gelin adayı"
        "Tercih etmediğimiz gelin adayı"
        Türk ekip, uçak kazasını araştırmak için Bakü'ye gidiyor
        Türk ekip, uçak kazasını araştırmak için Bakü'ye gidiyor
        Resimde gizli olan gazeteyi bulabilir misiniz?
        Resimde gizli olan gazeteyi bulabilir misiniz?
        84 yıllık kalbi hâlâ aşk için çarpıyor
        84 yıllık kalbi hâlâ aşk için çarpıyor