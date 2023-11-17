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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Serdal Adalı: Camia isterse sizi başkan yapar - Beşiktaş Haberleri

        Serdal Adalı: Camia isterse sizi başkan yapar

        Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı, Kapalıçarşı'daki Beşiktaşlılarla bir araya geldi. Adalı, "Ben camiadan gelen talebi gördüm. Beşiktaş'ta başkanı camia, genel kurul seçer. Siz sabaha kadar çıkın "ben başkan adayıyım" diye gezin, camia isterse sizi başkan yapar" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 17.11.2023 - 10:29 Güncelleme: 17.11.2023 - 10:29
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        "Camia isterse sizi başkan yapar"
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        Serdal Adalı'nın açıklamaları şöyle:

        "ASLI OLMAYAN ALGILARIN DOĞRULARINI ANLATACAĞIZ"

        "Kongre çalışmalarımız çok güzel gidiyor. Yaptığım açıklamada dediğim gibi; ben genel kurul üyelerinden, camiadan gelen istekler üzerine, talepler üzerine, yoğun baskı üzerine aday oldum. Aynı güzel görüntüleri, aynı istekleri gittiğimiz her yerde hissediyorum. Gayet de güzel geçiyor. Bugün Kapalıçarşı'daki esnafımızla, Beşiktaşlı delegelerimizle, genel kurul üyelerimizle buluştuk. Çok da güzel bir söyleşi oldu, soru cevap oldu. Devam edeceğiz, yirmi gün kendimizi anlatmaya çalışacağız. Ortada gezen, aslı olmayan algıların doğrularını anlatmaya çalışacağız. İnşallah güzel bir seçim hazırlığı geçirip seçimi de kazanacağız."

        "BEŞİKTAŞ'A KÖTÜLÜK YAPANA HESAP SORARIM"

        "Hiç hesap sormak gibi bir bakış açım olmadı. Benim birinci önceliğim, her zaman söylediğim gibi bu camiayı bir arada tutmak. Bölmek, parçalamak değil. Beşiktaş'a kötülük yapana hesabı sorarım. Bu "hesap sorsana" işi benden önce 1-2 dönemde de devam etti. Tahmin ediyorum benim artık soracağım bir hesap kalmadı."

        "CAMİA İSTERSE SİZİ BAŞKAN SEÇER, BUNLARA GEREK YOK"

        "Hasan ağabeye teşekkür ederim. O da benim abimdir, kardeşim dediği için. Ben son bir senedir, Hasan ağabeyin bu niyeti ortaya çıktıktan sonra bir senede 5-6 defa sayın Hasan Arat'la görüştüm. Her görüştüğümde de kendisine herhangi bir yönetime katılmak istemediğimi, camiadan da bir talep gelirse aday olacağımı söyledim. Hasan abi bir taraftan kardeşim derken diğere taraftan tahmin ediyorum bir şeyleri ima etmeye çalışıyor. Bildiği bir şey varsa gayet güzel açıklayabilir. Ben camiadan gelen talebi gördüm. Beşiktaş'ta başkanı camia, genel kurul seçer. Siz sabaha kadar çıkın "ben başkan adayıyım" diye gezin, camia isterse sizi başkan yapar. Onun için lafı başka yerlere çekmeye çalışmasın, gerek yok.

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