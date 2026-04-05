        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Serdal Adalı'dan MHK'ya sert tepki! - Beşiktaş Haberleri

        Serdal Adalı'dan MHK'ya sert tepki!

        Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş deplasmanda Fenerbahçe'ye 90+11'de penaltıdan yediği golle 1-0 mağlup oldu. Siyah-beyazlıların başkanı Serdal Adalı, mücadele sonrası VAR'a tepki göstererek MHK Başkanı'nı istifaya davet etti.

        Giriş: 05.04.2026 - 23:50
        Serdal Adalı'dan MHK'ya sert tepki!

        Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe'ye deplasmanda 1-0 mağlup olan Beşiktaş'ta başkan Serdal Adalı, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

        "UTANMALARI VARSA İSTİFA EDERLER"

        Oyun gayet zevkliydi ancak son dakika penaltısı maalesef yine hakemi konuşmaya mecbur bıraktı. Camia ve yönetim olarak VAR ile ilgili konuşmaktan sıkıldık. Saçma sapan bir hadise var ortada. Artık söylemekten de yoruldum. Bu MHK başkanı ve yardımcısı olan zat böyle devam ettikçe Türk futbolu ileri gidemez. Birazcık utanmaları varsa istifa ederler. Türk futbolunun yakasından düşün. Bu VAR hakemini atayan kimse... Türk futbolunun yakasından düşün!

        "FENERBAHÇE'NİN BUNA İHTİYACI YOK"

        Emek veriyoruz, para harcıyoruz; sonra bir hakem... Zaten 3-4 hafta önce bizi temizlediler. Fenerbahçe’nin buna ihtiyacı yok. Bu emeği nasıl gasp edersiniz. Fenerbahçe de emek verdi. 15 tane hakem yetiştiremiyor musunuz?

        "ŞEREFLERİ VARSA BIRAKIR GİDERLER"

        Portekizli eğitmenler... Kimi eğitmiş ya? Lafa gelince koskoca camiayı mahkemeye vereceklermiş, haydi versin göreyim! Onların da şerefi varsa bırakır giderler. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile maçtan sonra görüşmemiz olmadı.

