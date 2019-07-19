Ali Koç, dün forma tanıtım gecesinde 2-3 transferin kaldığını söyledi.

Öncelikle formalardan bahsedelim.

Bu tip moda konuları sübjektif yorumlardır, kimine güzel geleni kimi beğenmez.

Ben de iki yıldır yapılan çubuklu formaları beğenmiyorum. Kalın çubukluyu tutmuyorum. İnce çubuklu favorim. Hele sarıların içinde verevine çizgiler olan yeni nesil çubuklu olduğu söylenen formayı hiç tutmadım. Ama sarı forma çok güzel. Lacivert de her zaman beğendiğim bir forma rengi.

Neyse.. Hayırlı olsun yeni formalar..

Forma tanıtım gecesini seyrettim. Tüm yöneticiler ve dahi mikrofon tutulan kişilerin hepsi "Bu sene kesin şampiyon olacağız" kararlılığındaydı. Peki bu hırsa ve isteğe uygun kadro var mı? Bu soruyu gerçekçi bir biçimde sormak gerek.

Soru cevap gidelim:

• Şampiyon olmak için kimlerle yarışacaksın?

▪ Galatasaray - Beşiktaş ve Trabzonspor ile hatta Başakşehir de denklemde olabilir.

• Peki bu takımların kadro oluşumlarında takımlarının omurgası var mı?

▪ Karius - Vida/Vitor Hugo - Ozi/Atiba Ljaic - Burak.. (Omurga var)

▪ Muslera - Marcao/Luyindama - Seri/? Feghouli - Falcao ve hatta Samatta..

Şimdi en ciddi iki rakibinde durum bu. Seri'nin yanı şimdilik boş. Diagne ve Belhanda da satıldı varsayıyorum. Üstelik Babel gibi golcü bir kanat forveti daha var. Onyekuru da yeniden kadroya katılabilir.

Beşiktaş'ta ise Adriano'nun takımda kalması ve sağ öne bir transfer lazım gibi duruyor. Ama her iki takımda da omurga tam olarak hazır duruyor.

• Ligde şampiyonluğun şifresi ne?

▪ İyi kaleci-mücadeleci bir kadro ve içeri atabilen santrfor..

Son 4 yılın şampiyonlarına bakalım:

Mario Gomez - Sosa

Aboubakar - Cenk - Talisca

Bafe Gomis - Muslera

Diagne (10 gol) Feghouli - Onyekuru - Muslera..

Bu isimlerin damga vurduğu kesindir.

• O zaman ne yapmak lazım?

▪ En az bir golcü, iki üç de skora katkı sağlayabilecek yardımcı forvet lazım. Gelen ilk topta gol yemeyecek bir kaleci.. Kaleye az şut attıracak bir tandem..

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Peki bu formüllere ve kanıtlanmış örneklere göre Fenerbahçe'nin omurgasına bakalım durum neymiş:

Altay (Harun) - Serdar /Sadık - Emre/Ozan - Max Kruse - Vedat Muric..

Şimdi soralım:

Yukarıdaki omurga şampiyon olabilir mi?

Şimdi bir başka omurga yazalım:

Livakovic (Olsen) - Kolarov/Kjaer - Emre/ L. Gustavo - Max Kruse - Muric/Aboubakar..

Aynı soruyu tekrar soralım: Bu takım şampiyon olabilir mi?

İkinci örnek Galatasaray ve Beşiktaş ile çatır çatır rekabet eder. Ufak detaylar birinciyi belirler. Ama ilk omurga ile yarış zor.

O nedenle Ali Koç, 2-3 transfer yapacağız diyor ama Kaleci - Kolarov/Kjaer (Skrtel kesin değil) Luiz Gustavo ya da M'Vila ve bir forvet daha şart.. Yani 4-5 transfer daha gerekli.

Eljif Elmas'ın satılmasından sonra çok gazlanan Zajc'ın da satılması gerek. Hatta eğer Jailson'a söylenen bonservis verildiyse hemen elden çıkarmak lazım. Bu satışlardan sonra 4'ü kesin 5 oyuncu ile rakiplerine yaklaşabilirsin.

Benim fikrim ve gördüğüm tablo budur. Umarım Altay, bir yabancı kaleciye ihtiyaç bırakmaz. İnşallah Kolarov'un yanına Mert alınır ve yeterli olur. Ama 6 numara ve ikinci bir forvet olmazsa olmaz.