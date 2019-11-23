Sezona çok kötü başlayan, ilk 6 maçta sadece 1 galibiyet alabilen; 3 kez yenilen, tribünlerinden Sergen Yalçın sesleri yükselen Beşiktaş; Ankara'da Diaby, neredeyse boş kaleye golü atsa bugün lider olacaktı.

Son 6 haftada 5 galibiyet 1 beraberlik alan Beşiktaş'ın bu başarısının sırrı sadece 1 gol yemesi.

Türkiye liginde gol yemedin mi genelde 1 gollük canı olan Anadolu takımlarını yenebiliyorsunuz. İşte bu maç... Zaten gol atmakla ilgili en ufak bir derdi olmayan, rakip ceza sahasına dahi giremeyen Konyaspor karşısında Beşiktaş doğru dürüst bulabildiği net tek pozisyonda golü buldu ve 3 puanı aldı.

Abdullah Avcı işi çözdü, 4-2-3-1'i iyi uyguluyorlar ve savunma güvenliğini ihmal etmiyorlar. Bulabildikleri pozisyonları da yüksek verimle değerlendirip maç kazanıyorlar. Devre arasında santrfor da oynayabilen bir kanat forveti (Moussa Sow tipi) ile çok daha efektif olurlar.

Beşiktaş ve Abdullah Avcı'nın devre arasına daha güvenli gireceğini düşünüyorum.

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Gelelim futbol kalitesine. Galatasaray-Başakşehir ve Konya-Beşiktaş maçlarındaki futbol kalitesi maalesef yerlerde. Önlem-temkin-aman önce gol yemeyelim mantığı futbolu geri götürdü.

Galibiyete 4 puan verilmesi, yerde yatan oyuncu varken topu taca atma yalanının bitirilmesi, hakemlerin zırt pırt düdük çalmasının önüne geçilmesi gibi oyunun akışkanlığının artırılmasına yönelik kurallar getirilmeli. Tabi TFF'nin futbolu güzelleştirmek gibi bir derdi var mı yok mu o da tartışılır.