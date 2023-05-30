Serdar Ali Çelikler: Birlikten gelen şampiyonluk

Aslen her ego'nun Özbek-Öztürk-Timur-Özgörkey ve dahi Okan Hoca'nın da bir adım geri atması, ya da bir adım ileri atması sezon boyunca gösterdikleri birlik ve ortak hedefe yürüyüş arzusu en önemli unsurlardan biriydi. Elbette her sene en az 5 puan getiren tribün desteği de müthiş katkı yaptı. Okan Hoca sürekli ama sürekli şikayet eden görüntüde olsa da bu kadar yüksek egolu takımı yönetmesi ile, derbilerdeki ekstra başarılı taktikleri ile övgüleri hak etti. Lakin en önemli pay kaliteli futbolcuların.