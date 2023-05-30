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Serdar Ali Çelikler: Birlikten gelen şampiyonluk

Galatasaray, Süper Lig'in 36. haftasında Ankaragücü'nü deplasmanda 4-1 yenerek 23. şampiyonluğunu ilan etti. Serdar Ali Çelikler, sarı-kırmızılıların zaferini Habertürk'e değerlendirdi.

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  • Serdar Ali Çelikler Galatasaray'ın şampiyonluğunu yorumladı: Cumhuriyetin 100. yılında... - Galatasaray haberleri

    Galatasaray'ım 25. şampiyonluğunu tebrik ederim. (59 öncesi şampiyonlukları da katıyorum ve Güneşspor şampiyonluğunu da Galatasaray'ın sayıyorum)

     
  • Serdar Ali Çelikler Galatasaray'ın şampiyonluğunu yorumladı: Cumhuriyetin 100. yılında... - Galatasaray haberleri

    Her şeyin başına, seçime gitmek lazım aslen. Burak Elmas'ın ardından ciddi bir yarış yaşandı. Dursun Özbek, bir başka başkan adayı Metin Öztürk ile birleşti. İsmi başkan adayı potansiyeli olarak her daim konuşulan Cemal Özgörkey de listedeydi. Bir önceki dönemin basketbol şube sorumlusu Erden Timur, bu kez Futbol A.Ş'nin başkan yardımcısı sıfatı ile görev aldı. Bu, aslen 4 benzemezin birlikteliğiydi. 
  • Serdar Ali Çelikler Galatasaray'ın şampiyonluğunu yorumladı: Cumhuriyetin 100. yılında... - Galatasaray haberleri

    Özbek, Cenk Ergün ve kardeşi ile futbolu yönetmek istiyordu ama Erden Timur ne o yöntemi ne de Metin Öztürk'ün adayı Okan Buruk'a sıcak değildi. Bir kısmı doğrudan kendi yönlendirmesindeki trol ve sosyal medya gazetecilerinin etkisiyle de gücünü giderek artırdı. Ama asıl popülaritesi çarpıcı transferlerle oldu. 
  • Serdar Ali Çelikler Galatasaray'ın şampiyonluğunu yorumladı: Cumhuriyetin 100. yılında... - Galatasaray haberleri

    Abdülkerim, Ali Koç'un lüzumsuz telefon konuşmasının ardından havada kapıldı. Mertens - Mata - Oliviera yine neyse de Torreira ve Icardi transerleri hem müthiş kalite takviyeleri hem de hava getiren hamlelerdi. Sezona çok da etkili başlanamasa da Gomis-Muslera ikilisi ile hayati puanlar kazanıldı. Bizzat Timur'un Okan Hoca'dan memnuniyesizliğini dile getirdiği; yabancı hocaların isminin geçtiği günlerde önce Şenol Güneş'li Beşiktaş'ı ardından 7-0'lık Başakşehir galibiyetleri ihtiyaç olan rüzgarı verip yelkenliyi yüzdürdü. 
  • Serdar Ali Çelikler Galatasaray'ın şampiyonluğunu yorumladı: Cumhuriyetin 100. yılında... - Galatasaray haberleri

    Dünya Kupası arası dönüşü tek farklı galibiyetler üzerine Kadıköy'deki 3-0'lık Fener zaferi gereken şampiyonluk havasını getirdi. Ondan sonrası istikrarlı gidiş. Konya mağlubiyetine rağmen dağılmama önemliydi. Ama daha önemlisi Karagümrük-Beşiktaş maçlarında yitirilen 5 puana karşın Fenerbahçe'nin hayati 4 puan kaybı (İstanbul-Giresun maçları) rotayı bozmadı. Son haftalardaki yüksek prim vaadi de tam yerindeydi. 
  • Serdar Ali Çelikler Galatasaray'ın şampiyonluğunu yorumladı: Cumhuriyetin 100. yılında... - Galatasaray haberleri

    Aslen her ego'nun Özbek-Öztürk-Timur-Özgörkey ve dahi Okan Hoca'nın da bir adım geri atması, ya da bir adım ileri atması sezon boyunca gösterdikleri birlik ve ortak hedefe yürüyüş arzusu en önemli unsurlardan biriydi. Elbette her sene en az 5 puan getiren tribün desteği de müthiş katkı yaptı. Okan Hoca sürekli ama sürekli şikayet eden görüntüde olsa da bu kadar yüksek egolu takımı yönetmesi ile, derbilerdeki ekstra başarılı taktikleri ile övgüleri hak etti. Lakin en önemli pay kaliteli futbolcuların.
  • Serdar Ali Çelikler Galatasaray'ın şampiyonluğunu yorumladı: Cumhuriyetin 100. yılında... - Galatasaray haberleri

    Bilhassa ilk devre Muslera ve Gomis, Abdülkerim ve Nelsson'un muazzam uyumu, Rashica ve Kerem'in son dönem iyice yükselen formları ile damga vurmaları ama illa ki lige fazla gelen Torreira ve Icardi'nin bu lige fazla gelen kaliteleri ilk sıradadır. 
  • Serdar Ali Çelikler Galatasaray'ın şampiyonluğunu yorumladı: Cumhuriyetin 100. yılında... - Galatasaray haberleri

    Mauro Icardi bir yıldızın sadece sahada değil, saha dışında da nasıl camiasına katkı yapabileceğinin canlı örneği oldu. Fenomen bir etki yaptı. Bence sadece karizması ile yeni Galatasaraylılar da kazandırmıştır. Ligin gol kralı kulüp rekoru kıran Enner Valencia da olsa, Diagne de arkasından gelse karizma başka bir şeydir. Icardi'nin bu katkısı görmek isteyen gözler için büyük bir örnektir. 
  • Serdar Ali Çelikler Galatasaray'ın şampiyonluğunu yorumladı: Cumhuriyetin 100. yılında... - Galatasaray haberleri

    Tüm unsurları ile birlik olan, pek de büyük krizler yaşamadan sezonu tamamlayan Galatasaray'ı; cumhuriyetin 100. yılında kazandığı şampiyonluğu birlik unsurunun zaferidir. Kutlu olsun.

     
  • Serdar Ali Çelikler Galatasaray'ın şampiyonluğunu yorumladı: Cumhuriyetin 100. yılında... - Galatasaray haberleri

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