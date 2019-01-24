Fenerbahçe kadrosu hakikaten uyumsuz, kimyası bozuk.. 11 transferin 9'u patlak.. (Ferdi ve Berke'yi ayırıyorum) Ayew bu 9 patlak içinde en kötü transfer. Ali Koç'un futbol projesi zaten 15. haftada çökmüştü. 15 haftada 3 teknik direktör buna delalettir zaten. Transferin bitmesine 6 gün kala Victor Moses dışında hücuma takviye yapılamadı. Hep söylüyorum bir 8 numara ve bir skorer forvet alınmazsa bu takım küme düşme adayıdır. Yeni Malatya ve Göztepe maçları da son derece zor geçmeye aday müsabakalardır. Skor üretemezseniz maç kazanamazsınız.
Slimani denilen çöp, her maç olduğu gibi Ümraniyespor karşısında da iki tane net kafa vuruşu imkanından yararlanamadı. Fenerbahçe'nin adam gibi bir santrforu olsa bugün 4-5 puanı fazla olur, kupada da bu berbat sonucu almazlardı. Ama Ali Koç ve pek sevgili manevi kardeşi Demiyın'ı santrafor düşünmüyor, Ayew'in tapusunu almak istiyor. Yani futbol aklı yok ve işin kötüsü bu aklın kesin değişmesi gerektiğini de göremeyen bir başkan var.
Öyleydi böyleydi demeye gerek yok. "Frey sakatlanmasaydı", "Skrtel atılmasaydı" falan demeye gerek yok. Slimani-Frey-Valbuena ve Ayew gibi geri koşmayan 4 oyuncu ile sahaya çıkarsanız Ümraniye bile pasla çıkar ve bir türlü üstünlük kuramazsınız. Oyuna girdikten sonra Dirar ve hayret verici bir şekilde Benzia iyi oynadı. Bunun dışında biraz Şener, biraz da Volkan dışında iyi oynayabilen yoktu. Valbuena dışında kreatif oyuncusu olmayan bu takıma takviye şart o ayrı ama dünkü maç kadroyla falan açıklanamaz.
Ersun Yanal'a açıkça söyleyeyim... Hocam, Trabzonspor macerasında kariyer olarak geri gitmiştin zaten. Bu maceranda da olumlu sonuçlar çıkaramazsan kariyerin iyice geriler. Hiiiç "bu takımı ben yapmadım" falan demeyesin.
Bir kere bu kadar birbirine yardım etmeyen bir takım olamaz. Bu kadar birbirine inanmayan insanlarla takım olunamıyor. Sen de bunu sağlayamamışsın. Kırılganlık sürüyor.
Bence kısa yoldan akıllı bir takım oluşturmak zorundasın. Önce sağlam, sıkı bir takım oluşturmak zorundasın. 2012-13 sezonundaki kadron yokken o kadro varmış gibi 4-2-4 gibi dizilişler denememelisin..
Yeni Malatya maçında "Yanal aklı"nı görmeliyiz. Yoksa bu seneki berbat enerji seni de alıp götürür hocam.. Kariyerinde başa dönersin benden söylemesi..
Ali Koç da sakın ola ki Yanal'ın kötü performansına bakıp Moses dışında transfer yapmamaya falan kalkmasın. Nasıl Yeni Malatya maçı Ersun Yanal için dönüm noktası olacak ise Göztepe maçı da sizin için dönüm noktası olur. Skorer forvet ve 8 numara alın; top tamamen hocada olsun..
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