Serdar Ali Çelikler'den Fenerbahçe - Trabzonspor maçı yorumu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Serdar Ali Çelikler'den Fenerbahçe - Trabzonspor maçı yorumu

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor'u 3-1 yendi. Habertürk yazarı Serdar Ali Çelikleri mücadeleyi kaleme aldı

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Serdar Ali Çelikler'den Fenerbahçe - Trabzonspor maçı yorumu

    Seçimler dolayısıyla hafta içine sarkan fikstürde, Fenerbahçeliler "Allah için bir derbi galibiyeti.." ; Jorge Jesus ve kısmen bazı Fenerbahçeliler tarafından dillendirilen "hala şansımız var" umuduna tutunmak için; Trabzonsporlular için ise "prestij" müsabakasıydı.

     
  • Serdar Ali Çelikler'den Fenerbahçe - Trabzonspor maçı yorumu

    Galatasaray da kazanmış şampiyonluk kutlaması için burada Fenerbahçe'in puan kaybını bekliyordu. Bjelica 3'lü savunmasının soluna sağ bek Larssen'i; soluna forvet Visca'yı koyup 5'li blok önünde 4'lü ile deplasman mantığıyla sahaya çıkmıştı. 
  • Serdar Ali Çelikler'den Fenerbahçe - Trabzonspor maçı yorumu

    Sol bek görünümlü Luan Peres'in aslen stoperlere destek olarak 3'lü gibi kaldığı, Rossi'nin adeta sol kenar beki gibi oynadığı bir diziliş ile de Fenerbahçe'yi gördük.
  • Serdar Ali Çelikler'den Fenerbahçe - Trabzonspor maçı yorumu

    Fenerbahçe rakip alana yerleştiği ve presle başladığı ilk dakikaların etkisi ile sıkışık bir oyun anında Arda Güler'in güzel ara pasını önüne çok iyi alıp iyi bir vuruş yapan Batshuayi ile öne geçti. 15. dakikaya kadar Fenerbahçe baskısı vardı ama sonrasında Trabzonspor oyunu dengeledi. 
  • Serdar Ali Çelikler'den Fenerbahçe - Trabzonspor maçı yorumu

    Hatta 1-0'dan sonra Hamsik ve Larssen'le 2 ciddi pozisyon bulan ekip misafir takımdı. Lakin devre sonunda Rossi ile iki pozisyon bulan Fenerbahçe, bu oyuncu pas vermesi gereken yerde vurduğu; vurması gereken yerde topu ezdiği için iki pozisyon da hiç oldu.
  • Serdar Ali Çelikler'den Fenerbahçe - Trabzonspor maçı yorumu

    İkinci yarıda yine bir Trabzon pozisyonu oldu ama Umut Bozok topa gitse gol atacağı yerde kendini yere atınca gol kaçtı. Ardından iki iyi Uğurcan kurtarışı seyrettik. Ama maç boyunca ilk defa ileri çıkan Peres, Uğurcan'ın da kurtaramayacağı köşeye vurup farkı artırdı. Bu golde aslında pek tarzı olmasa da Zajc'ın driplingi; kat eden, top taşıyan merkez orta saha oyuncusunun önemini bir kez daha gösterdi.
  • Serdar Ali Çelikler'den Fenerbahçe - Trabzonspor maçı yorumu

    Bjelica, daha hücumcuları sokup farkı azaltma planlarını nihayet devreye soktu. Asist yapsa da iyi oynamadığı bir maçta Arda'nın JJ'ye 'el kol yapıp' oyundan çıkmayınca JJ de değişiklikleri erteledi. 71'de başlayan 11 ile devam eden Fenerbahçe, Enner'in 28. sezon golüyle maçı bitirdi. Zaten golden sonra King ile değişti.
  • Serdar Ali Çelikler'den Fenerbahçe - Trabzonspor maçı yorumu

    Bu sezon ilk kez derbi galibiyeti ile tanışan Fenerbahçe için kırmızı kartsız bitirilen bir maç olması bile önemliydi.
  • Serdar Ali Çelikler'den Fenerbahçe - Trabzonspor maçı yorumu

    Hem ikincilik için, hem bir derbi galibiyeti adına hem de hayati kupa yarı finali öncesinde moral olması bakımından çok önemli bir 3 puandı. Sezonun maçı haftaya çarşamba Sivas'a karşı. O maça yüksek prim şart. 
  • Serdar Ali Çelikler'den Fenerbahçe - Trabzonspor maçı yorumu

    Trabzonspor'un yeniden yapılanma dönemi olduğunun farkındayım ama Bjelica da 2-0'dan önce de daha klas isimleri oyuna sokma zihniyeti olması gerektiğini de kavramalı.

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.