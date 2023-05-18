Serdar Ali Çelikler'den Fenerbahçe - Trabzonspor maçı yorumu

İkinci yarıda yine bir Trabzon pozisyonu oldu ama Umut Bozok topa gitse gol atacağı yerde kendini yere atınca gol kaçtı. Ardından iki iyi Uğurcan kurtarışı seyrettik. Ama maç boyunca ilk defa ileri çıkan Peres, Uğurcan'ın da kurtaramayacağı köşeye vurup farkı artırdı. Bu golde aslında pek tarzı olmasa da Zajc'ın driplingi; kat eden, top taşıyan merkez orta saha oyuncusunun önemini bir kez daha gösterdi.