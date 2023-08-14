Serdar Ali Çelikler: Enerji iyi oyun kötü

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Bu arada, Serdar Aziz ve MHY sürekli sakatlanmaya yatkınlar tamam da Becao'nun sakatlanması falan nedir sorgulanması lazım. 70'de Ferdi'ye en az bir sarı kartı atladı hakem Abdülkadir Bitigen.

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Fenerbahçe maçı kazandı. Ama Maribor maçı da bu maç da gösterdi ki takımın oyunu yeterli değil. "Daha iyi olacağız" demenin bir manası yok. Takımın oyun stratejisinin daha iyi belirlenmesi şart.