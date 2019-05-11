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Serdar Ali Çelikler: Fenerbahçe artık seneye hazırlansın

Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Akhisarspor'u 2-1 mağlup etti. Akhisarspor bu sonuçla birlikte küme düşerken Habertürk yazarı Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe - Akhisarspor mücadelesini değerlendirdi. Çelikler, "Fenerbahçe artık seneye hazırlansın" derken Çaykur Rizespor - Galatasaray maçını da yorumladı. Serkan Çınar ve ekibinin performanslarını da değerlendiren Çelikler "Türk hakemleri bir MHK'yı daha yedi" ifadelerini kullandı

Serdar Ali Çelikler

Fenerbahçe, Akhisarspor karşısında maça başladı ama 11. dakikada Topal sakatlanıp çıkınca asıl maça girişi o dakika itibariyle oldu. Moses girdi ve sağa geçti, Valbuena solda kaldı. Elmas sol, Dirar sağ iç gibi 4-1-4-1 ve 4-3-3'e evirilen bir dizilişe geçtiler.
Oyun hakimiyetini ele aldılar.

Soldado ve Dirar'ın 2 sağ kanat atağıyla attıkları gollerle de skoru sağladılar. Sonra bana göre olmayan bir penaltı kazandılar. Soldado atamadı.

Sonra Akhisar muhtemelen kaleyi bulan ilk şutta golü buldu. Adeta bu sezonki Fenerbahçe'nin kaderiydi bu. İlk toplar ekseriyetle gol oldu.

İkinci devre son 10 dakikaya kadar keyifsiz renksiz ve zevksiz bir maç oldu. Son 10 dakikada Soldado maçı 4-1'e getirecek golleri atamayınca son 4-5 dakika gereksiz stres oluştu ama Akhisar lige veda etmeyi kanıksamış. Bu sonuçla Ege temsilcisi düştü.

F.Bahçe ise artık sezonu kapatabilir. Haftaya Erzurum'dalar. Son hafta Antalya maçına 3-5 bin seyirci ya gelir ya gelmez. O nedenle transfer çalışmalarına hız verip haziran sonu temmuz başı başlayacak kampa yeni isimleri yetiştirmeye çalışma birinci öncelik olmalıdır. Bundan sonra artık seneye olmayacak isimleri kadroya almasalar da olur.

NOT: TÜRK HAKEMLİĞİNİN SORUNU TÜRK HAKEMLERİ

Bu maçtan evvel Rize- Galatasaray maçını izledim ve Serkan Çınar'ı acı acı gülerek izledim. Bülent Yıldırım'ın derbisi ile Serkan Çınar yönetimlerinden sonra Sabri Çelik-Mustafa Çulcu-Muhittin Boşat troykasından oluşan MHK'yı da bitirdi bence. Bu hakem grubunun bitirdiği kaçıncı MHK saymayı bıraktım artık. Sorun hep yöneticilerde olamayacağına göre artık gerçeği görmeliyiz Türk hakemliğinin sorunu bizatihi Türk hakemleri.

Kesinlikle radikal kararlar alınmalı. Mevcut hakemlerin yüzde 80'inin hakemliği bitirilmeli. Yeni kuşak yetiştirilmeli. Bu süreç içerisinde de 2 yıl boyunca yabancı hakem getirilmeli. Bu mevcut hakem hazirunla bir adım ileri gitmeleri mümkün değil.

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