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HaberlerFutbolSüper LigFenerbahçeSerdar Ali Çelikler: İlk yarı futbol, ikinci yarı Fırat! Fenerbahçe Kasımpaşa maç yorumu
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Serdar Ali Çelikler: İlk yarı futbol, ikinci yarı Fırat!

Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti. Habertürk yazarı Serdar Ali Çelikler mücadeleyi değerlendirdi

Serdar Ali Çelikler: İlk yarı futbol, ikinci yarı Fırat! Fenerbahçe Kasımpaşa maç yorumu

Fenerbahçe şampiyonluk yolunda Kasımpaşa düşmeme mücadelesinde. Hakem emekliliği gelmiş Fırat Aydınus. VAR hakemi hakemliği bitirilen, siyaseten geri döndürülen Suat Aslanboğa, VAR operatörü de F.Bahçe'nin FETÖ iddiası ile şikayet ettiği adam. Kişinin araştırması savcılıkça sürüyor. Şimdi böyle bir atama baştan yanlış. Maçtaki her karar tartışmaya açık olur. Dedik ki "İnşallah hakemlik bir şey olmaz.." Ama oldu. Geleceğiz.

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Fenerbahçe sezonun en iyi futbolunu oynadı. Pas oyununu hızlandırdılar. Pelkas 3 tane net pozisyonda Ertuğrul'u geçemedi. Enner bir gol attı bir penaltı yaptırdı. İrfan 2 net asist yaptı, Pelkas yararlanamadı, penaltıda da pası o attı. Ozan ve Mert Hakan da birer pozisyona girdiler. Bu devrede Kasımpaşa hem topu alamadı hem de atağa çıkamadı, çünkü dönenleri de hep Fenerbahçe topladı. Harun, al da at deyip Hajradinovic'e asist yaptı ama takım Harun'a rağmen 3-1 yaptı. Fenerbahçeli arkadaşlarım-izleyenlerim çok memnunlardı.

2. devre F.Bahçe herhalde hafta içindeki Alanya maçını öne aldı ve rölanti başladı. Yine denge ev sahibi lehindeyken Caner'in ofsaytı bozduğu bir pozisyonda Attila-Thelin mücadelesinde Kasımpaşalı yerde kaldı. Fırat Aydınus devreye girdi ve penaltıyı vermedi. Top uzun süre oyunda kaldı. O esnada Suat Aslanboğa da bir şey demedi. Oysa net penaltı idi.

Sonra yine Caner'in ofsaytta olup olmadığı pozisyonda Thelin bir gol attı. 3 dakika incelendi ve ofsayt kararı çıktı. VAR operatörü üzerindeki baskıdan mı Aslanboğa'nın talimatından mı ne derseniz deyin pozisyon incelemesi 3 dakika sürdü. Beşiktaş-Galatasaray ve Kasımpaşalılara göre çizgi Fener lehine çekildi. Fenerlilere göre şüpheli VAR'cı gol vermek için arayıştaydı... İşte sana atama..!!

Sonra tamamen Kasımpaşa oynadı Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu 3 haftadır yaptığı hataların aynısını yapıp Gustavo-Sinan ve Thiam'ı oyuna aldı. 3 değişiklik yüzde 30 demek. Takımın yüzde 30'u değişince ofansif aksiyonlar bitti ve takım yine geri çekildi. Caner'in 3. kez ofsaytı bozduğu pozisyonda Harun yine penaltı yaptırdı. Skor 3-2'ye geldikten sonra bitime 10 dakika kala Belözoğlu bir hata daha yapıp yine Ferdi'yi soktu. Artık hiç top tutamayan Fenerbahçe'ye karşı tamamen Kasımpaşa oynamaya başladı. Misafir ekip gol pozisyonu bulamayınca maç 3-2 bitti. Ama Fırat Aydınus Kasımpaşa lehine net penaltıyı verse skor ne olurdu bilemeyiz. Kasımpaşa hakemlerden çok çekiyor. Kalan 4 maçında artık gram hata yapılmaması lazım. Bugün F.Bahçe "İyi oynayarak kazandı" dedirteceği maçı hakem tartışmaları ile kazandıysa 2 sebebi var:

1- Kalecisi yok.

2- Belözoğlu aynı hataları bir daha yapmamalı. Fenerbahçe'nin başlangıç 11'i tamamdır.

• Caner oynamaz. 3 kez ofsaytı bozan bir BEK olmaz. Sırf orta kalitesi için bir oyuncu oynamaz. Novak oynar. Caner illa oynayacaksa haftaya cezalı olan İrfan'ın yerine oynar. Başka oynamaz.

• Gustavo ne zaman girse takımı geri çekiyor. Kesinlikle ya sol iç mevkisine girmeli ya da girmemeli.

• Savunmaya çekiliyorsanız önce Novak girer sonra ön stopere Tisserand takviyesi yapılır.

• Sinan neyse de Ferdi'den ne köy ne kasaba olur. F.Bahçe, mevcut 11'i dışında Gönül, Novak, Tisserand sol iç oynamak kaydıyla Gustavo ve mecburen Thiam dışında kimse oyuna girmez. Geri kalanları unutsun Emre hoca.

Fenerbahçe'nin ve Fenerbahçelilerin kendisine şunu sorması lazım;

▪︎ Biz ilk devredeki oyun ile 2. devrede neden oynayamadık?

▪︎ Kalecisiz nasıl şampiyon olacağız?

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