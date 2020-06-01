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Serdar Ali Çelikler: Özgür ve özerk olmayan futbol ile yabancı sınırı

Habertürk yazarı Serdar Ali Çelikler, yeni yabancı sınırına dair tartışmaları yorumladı. Çelikler, "Futbol dünyasındaki herkesin ve her kesimin karşı olduğu bu kuralın uygulanma sebebi ise basit.: Tarihi boyunca özgür ve özerk olamamış futbolumuzun bir türlü özerk olma istememesi yüzünden. Haluk Ulusoy dönemleri de dahil; sadece ama sadece 1 kez seçimle gelmiş; gerisinde atanmış başkanlarla bu kadar olabiliyor. Avrupa'ya ihracatın azalacağı; Türk pasaportu da taşıdığı için Avrupa'da doğmuş çocuklara dünyanın parasının verileceği; futbol kalitesinin düşeceği yeni döneme merhaba" ifadelerini kullandı

Serdar Ali Çelikler

Yine dünya saçması '+ bilmemkaç'lı yabancı sınırı dönemine geldik. Daha önce denenmiş ve sonuç vermemiş bu saçma sapan uygulama yeniden uygulanacak. Ne o; göklerden gelen karar öyle emrettiği için. Biz futbol insanları ne kadar karşı çıksak da karar uygulanacak. Bari +'lı saçmalığa girilmesin. 10 ise 10 olsun, 8 ise 8. Lakin sahada şu kadar tribünde bu kadar mantıksızlığı daha evvel 2 kez denendi ve olmadığı görüldü. Aynı şeyleri yapıp farklı sonuçlar beklemek için ne denir tekrar etmeyelim ayıp olur. Futbol dünyasındaki herkesin ve her kesimin karşı olduğu bu kuralın uygulanma sebebi ise basit. Tarihi boyunca özgür ve özerk olamamış futbolumuzun bir türlü özerk olma istememesi yüzünden.

Haluk Ulusoy dönemleri de dahil; sadece ama sadece 1 kez seçimle gelmiş; gerisinde atanmış başkanlarla bu kadar olabiliyor. Avrupa'ya ihracatın azalacağı; Türk pasaportu da taşıdığı için Avrupa'da doğmuş çocuklara dünyanın parasının verileceği; futbol kalitesinin düşeceği yeni döneme merhaba.. Kendi kendini bu duruma sokan, bile isteye siyasetin kucağına keyifle oturan ve kalkmak bilmeyen 'Futbol Ailesi'ne nafile son bir tavsiyem var: Anladık ki sizin kendinizi yönetme sorununuz var. Anladık ki bu ekonomik şartlarda zaten besleme olmaktan başka çareniz yok. O zaman bir ara bir denk getirin de zamanı geldiğinde yeni atanacak TFF Başkanı'nın futboldan başka işi olmaması için çalışın. Hiç olmazsa yeni başkanın tek derdi futbol olsun ki bazı istedikleriniz bir takım makul talepleriniz hayata geçebilsin.

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