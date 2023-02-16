Maç başlamadan harika bir kareografi. Çok doğru bir mesaj içeren pankart ve simsiyah giyinmiş taraftarlarla zaten duygularımız kabardı. 1. dakikada "Adana burada"; 2. dakikada "Adıyaman burada" tezahüratları başlayınca gözlerim doldu. Sadece Trabzon ve Türkiye başka eğlenceli bir şey olmamasına rağmen tezahürat icin 4 dakika 17 saniye'nin beklenmesi hepsi bazıları tarafından "lümpen" bulunan tribün ahalisinin ince yaratıcılığının eseriydi.