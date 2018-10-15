Öne Çıkanlar
A Milli Takım
Futbol
Haberler > Futbol

Serdar Ali Çelikler yazdı: 'Adam'lardan değil 'İnsan'lardan oluşan takım

A Milli Takımımız, UEFA Uluslar Ligi'ndeki üçüncü maçında Rusya'ya 2-0 mağlup oldu ve gruptan çıkma şansını kaybetti. Mücadeleyi yorumlayan Habertürk yazarı Serdar Ali Çelikler "Güzel yenilen takım" derken, "Adam'lardan değil 'İnsan'lardan oluşan takım" ifadesini kullandı

15 Ekim 2018 Pazartesi, 09:53 | Güncelleme:

Rusya maçının ardından sosyal medyada dolaşan bir yorum gördüm. Taraftar diyor ki: Uçakta gazeteci dövmek yok, prim tartışmaları yok, 'adamlık' muhabbetleri yok temiz temiz yenildik.. 

Aynen böyle düşünen çok kişi var. Temiz temiz yenilelim ama takımımız bizi utandırmasın. Rezaletler olmasın. Sırtını dayadığı siyasetten aldığı güçle suç üstüne suç işleyen futbolcular yer almasın. Kaybedildiğinde ya da hedef kalmadığında "sakatlandım" diyen numaracı yıldızcıklarımız kalmasın. Büyük büyük laflar eden bir yapı, kebapçı basan hocamız olmasın. Normal ve normal bir iş yaptığını bilen bir takımımız olsun. Kazanınca dünyaları isteyen, kaybettiklerinde kendileri hariç herkesi suçlayanlar olmasın. Teknik ekibinden oyuncusuna kadar kendi vatandaşına karşı savunma mekanizması geliştirmeyen bir ekibimiz olsun.. İlk planda istediğim; istediğimiz buydu. Çok şükür ki şu andaki takım böyle.

"Adam"lardan oluşacak ve Uluslar Ligi'ni birinci bitirecek bir takımdansa bir yenecek bir yenilecek "insan"lardan oluşan milli takımı tercih ediyorum. "Hoca şunu yanlış yaptı" yahut "falanca oyuncu daha iyi olurdu" gibi futbola dair tartışmalar olacaktır, olmalıdır da. Bu Uluslar Ligi adlı organizasyon benim açımdan psikolojisini düzeltmiş, yeniden yapılanmayı önce halkının gönlünde yapabilmiş bir milli takım oluşturma dönemiydi. İsveç'e içeride yenilmeyelim ve lig düşmeyelim yeterli. Başarı ve başarısızlığı 2020 grup maçları başladığı zaman konuşuruz. Şimdilik yenildiği zaman da güzel yenilen bu takım, "benim milli takımım" dedirtiyor ya; bundan çok memnunum.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 1
  • Misafir 50 saniye önce
    İmza
Kalan karakter : 2000
Puan Durumu
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER