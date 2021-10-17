Fenerbahçe de Trabzonspor da maça iyi başladı. Her iki takımın hocası da "1 puan değil, 3 puan" düsturu ile sahaya sürmüştü takımlarını. Tempolu, gittili geldili bir maç başlangıcı oldu, 2'de Trabzonspor öne geçebilirdi Novak çizgiden çıkardı, dönen pozisyonda Fener'in olgun atağında Rossi çok şık bir gol attı. Ama golden sonra Trabzonspor dağılmadı, oyununu oynamayı sürdürdü. Yine de dengelenen maç esnasında F.Bahçe 2. gol için iyi bir fırsat buldu ama Mesut, basit bir vuruş yaptı. Mesut madem liderlik yapacak, o zaman o golü atacak.. 0-2 olacakken olmayan pozisyon sonrası gereksiz bir ilk sarı kart gören Kim, ani bir kontrada ikinci sarıyı gördü. Daha doğrusu faul bile tartışılır pozisyonda maça operasyoncu olarak atanmış hakem Ali Şansalan, tüm Trabzonlu oyuncuların koşu mesafesini geçerek, "Hah şimdi buldum işte Fener'e operasyon yapma fırsatını" diyerek gelip Kim'i attı.

F.Bahçe artık 10 kişiydi. Ama işte lider karakter burada ortaya çıkıyor. Altay iyi bir kaleci ama lider oyuncu değil. Takımın eksilmiş, saçma bir baraj kurdurup saçma sapan bir gol yiyerek takımına ihtiyacı olan enerjiyi veremedi. Sonra Şansalan'ın operasyonları sürdü. Kendisine adeta söven Nwakaeme'nin laflarına ya rabbi şükür diyen, devre biterken Berat'tan bile fırça yiyen operasyoncu Ali, Luiz Gustavo'ya ilk itirazında sarıyı gösterdi. Ferdi'nin Peres'e faulünü terse çaldı. Enner Valencia'nın Berat'a yaptıği net sarı kartlık faulünde sarı kartını arka cebinde unuttu.

Operasyoncu Ali, 84'de Trabzonspor lehine çaldığı penaltıyı VAR desteğiyle verdi. Peki neden Attila'yı atamadı? Çünkü operasyonculuk tam da budur. Maksat hasıl olduğunda kurallara bakmazsın!

Fenerbahçeli oyunculara adeta fırça atan, Trabzonlu oyuncularla beraber maç yöneten bu operasyoncu hakem bir daha F.Bahçe maçı yönetirse, F.Bahçe yönetimi bir daha hakemlerden asla şikayet etmesin.

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Trabzonspor'u tebrik ederim. Abdullah Avcı, belki biraz geç olmakla beraber Siopis ve Cornelius hamleleri ile oyuna daha çok hakim oldu. Vitor Pereira ise takımını iyi yönetti. Sadece Serdar Dursun, beklentinin aksine ileride yeterince top tutamadı. 5-3-1'e dönüldüğünde biraz önde top tutabilseler beraberliği alabilirlerdi. Lider olan Trabzonspor'u tebrik ediyorum. Yelkenlerini dolduracak bir galibiyet aldılar. Önemli bir galibiyet serileri yakalayabilirler.

Tersine bu mağlubiyet F.Bahçe'de hasar bırakabilir. Antwerp ve Alanya maçlarında artık sonuç önemli. O maçlarda olası mağlubiyetler takımın güvenini iyice dibe iter.