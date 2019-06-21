Basketbolda 4 büyük organizasyon var.

• Cumhurbaşkanlığı Kupası..

Efes, F.Bahçe'ye karşı kazandı..

• Eurolig..

Efes, F.Bahçe'yi yenip final oynadı..

Efes ikinci F.Bahçe 4. oldu.

• Türkiye Ligi

Efes, ligi lider bitirdi... Ve nihayet şampiyon oldu..

F.Bahçe bütün sezon sadece Türkiye Kupası'nda Efes'i geçebildi..

30.5 milyon Euro'luk F.Bahçe Beko, 18.7 milyon Euro'luk (kimileri 23 milyon Euro olduğunu söylüyor ki öyle olsa bile..) Anadolu Efes; bu sene F.Bahçe Beko'ya üstünlük sağlamıştır.

Maalesef G'Ergin Ataman, Obradovic'i Eurolig'de; Türkiye Ligi'nde ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda yenmiştir.

Maalesef Obradovic başta Gherardini ile birlikte bu net başarısız tablonun en büyük sorumlusudur.

Bu kadar büyük bütçe ile sadece 3.5 iyi oyuncuya sahip Anadolu Efes'e her seferinde yenilmek; G'Ergin Ataman'a sürekli domine edilmek Fenerbahçe açısından kabul edilemez.

Hemen hemen her galibiyette içeriyi harika kullanan, boyalı alanda F.Bahçe'yi darmadağın eden Efes'e karşı Obradovic onca maç süresince bir çözüm üretemedi. Takımının tek planı içeri dripling yap dışarı çıkar 3'lük at.. Girerse kazanırsın girmezse oyunculara suçu yıkarsın.. F.Bahçe Beko, Hıncal Uluc'un tabiri ile sadece 'Sallabol' taktiği ile oynamaya çalışırken Efes Sharkin Micic ve Simon ile hatta final maçına özel Sertaç ile F.Bahçe pota altını delik deşik etti.

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10 yıl sonra şampiyon olan Anadolu Efes'li oyuncuları, kulüp çalışanlarını ve başkan Tuncay Özilhan'ı tebrik ederim.

Fenerbahçe ise Obradovic ile ciddi bir konuşma yapma zamanının geldiğini görmeli.

Şak deyince tak diye yapılan Sırp koç, belli oyunculara takıntılarından kurtulması gerektiği anlatılmalı.

Basına sızan Ayon ve De Colo gibi üst kalite oyuncuların takıma katılması konusunda çalışmalar yapılmalı. Vesely dışında eksik yokken bu kadar dağılmanın açıklaması istenmeli.

Efes'in başarısı büyük iştir, çünkü onların geçtiği takım Fenerbahçe'dir. Bu takımın koçu da Obradovic'tir. Madem öyledir o zaman Obradovic de F.Bahçe'ye bir açıklama borçludur. Neden bu sene form olarak Ataman'ın geride kaldığını anlatmalıdır.

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Bu sonuçlar, şu keskin gerçeği bir kez daha ortaya koydu; aslolan kulüplerdir. Kimseye mürit olunmamalıdır. Her mürit bir gün şeyhinden dolayı hayal kırıklığına uğrayacaktır çünkü...