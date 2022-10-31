Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Serdar Ali Çelikler yazdı: Jesus'un gör dediği

Habertürk Spor yazarı Serdar Ali Çelikler, Süper Lig'de yoluna kayıpsız devam eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un oyun görüşü ile ilgili bir yazı kaleme aldı. Çelikler, "Kazandırdığı en önemli özellik takımını 30-35 metre mesafede oynatması ve direkt topla hücuma çıkması. Bu iki oyun görüşü, asıl farkı yaratan unsurlar" ifadelerini kullandı

ABONE OL
  • Serdar Ali Çelikler yazdı: Jesus'un gör dediği - Fenerbahçe haberleri

    JJ geldiğinden beri bir çok yönü ile tartışılıyor. Rotasyonu, 3'lü veya 4'lü savunma kurgusunda stabil olmayışı, meşhur ofsayt becerisi v.s...
  • Serdar Ali Çelikler yazdı: Jesus'un gör dediği - Fenerbahçe haberleri

    Kazandırdığı en önemli özellik takımını 30-35 metre mesafede oynatması ve direkt topla hücuma çıkması. Bu iki oyun görüşü, asıl farkı yaratan unsurlar.
  • Serdar Ali Çelikler yazdı: Jesus'un gör dediği - Fenerbahçe haberleri

    Takım boyunu 30-35 metrede tutmak için top rakip kalenin oralardayken ön alanda baskı uygulamanız, savunma hattınızı da orta alan çizgisine kadar çıkarmanız gerek.
  • Serdar Ali Çelikler yazdı: Jesus'un gör dediği - Fenerbahçe haberleri

    Rakip ilk presi ve orta merkez bloğunu geçtiğinde ise kendi kalenize yaklaşan savunma bloğunuza destek olmak adına bu kez ön alan oyuncularınızın kendi yarı alanına koşmaları gerek. 
  • Serdar Ali Çelikler yazdı: Jesus'un gör dediği - Fenerbahçe haberleri

    Tek bir blok halinde 30-35 metre mesafeyi aşmadan ileri geri hareket bu işin olmazsa olmazı.
  • Serdar Ali Çelikler yazdı: Jesus'un gör dediği - Fenerbahçe haberleri

    Elbette bu işi yapabilmek için kaliteli bir fizik gücüne ve sürekli konsantre olmaya ihtiyaç var. Rennes maçları; Karagümrük maçının bir bölümü ve İstanbulspor maçında 3-1'den sonraki kısım gibi anlık konsantre kayıpları büyük oranda konsantre kayıpları ve takım boyunun uzaması ile alakalı.
  • Serdar Ali Çelikler yazdı: Jesus'un gör dediği - Fenerbahçe haberleri

    Bu kadar dar mesafede tek bir blok halinde hareket edebilen başka takım yok ligimizde. Jorge Jesus'un kazandırdığı en önemli disiplin bu.
  • Serdar Ali Çelikler yazdı: Jesus'un gör dediği - Fenerbahçe haberleri

    Bu blok hareketi sağlayamazsanız günümüz modern futbol dünyasında başarı şansınız yok. JJ'nin direkt oyun felsefesini de başka zaman yazarız.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.