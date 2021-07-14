Euro 2020 bitti. Taktisyenlikte Luis Enrique hariç tüm hocalara fark atan Roberto Mancini'nin İtalya'sı şampiyon oldu. Hemen yerelimize döndük ve dostlar bizlere soruyorlar "Kim şampiyon olur?"

Hemen sıralayayım:

1- En atletik oyunculara sahip kadroyu kurmanız lazım. Atletizm günümüzün en vazgeçilmez gerek şartlarından. Fizikli oyunculara ve gerçek atletlere ihtiyacınız var.

2- Mümkünse 3, hatta 4 ama en az 2 net skorere ihtiyacınız var. Hele hele 4-2-3-1 - 4-1-4-1 ya da 4-3-3 oynuyorsanız 2 net skoreriniz yanı sıra orta alandan da en az 1 gol destekçiniz olmalı. Stoperlerden de toplam 7-9 gol katkısı alırsanız ne ala..

3- Kesin ve net olarak taktisyen hocası kimin varsa o takım avantajlı olacak. Hocanın taktik farklılık üretmesi şart oğlu şart.

4- Gol atmak kadar yememek de mühim. O nedenle taş gibi stoperlere, iyi düzenlenmiş takım savunmasına ve muhakkak iyi bir kaleciye ihtiyacınız var.

5- Tüm bu şartları gerçekleştirdikten sonra bile hala yapmanız gerekenler var. Duran top çalışmaları gibi, takım içi yönetimini iyi kurmak gibi..

6- Bu 5 şartı yerine getirirseniz bile Türkiye'de en az 2 ekstra iş yapmanız lazım.

A- Hakemlerle maç yönetmek. Hocanız neredeyse 4. hakemle birlikte kenarda oyunu manipüle etmeli.

B- Atanan, atanacak hakemlerle ilgili ön almak. (Bu yönetimlerin işi)

7- Tüm bunları uyguladıktan sonra yarışta sonuna kadar gidersiniz. Ama en can alıcı madde bu sonuncusu: Ligin bilhassa final haftalarına girildiğinde elini cebine en çok atan başkan takımını öne geçirir. Prim, bu dünyanın vazgeçilmezi. Oyuncuya gerekirse transfer taksidini verme ama primini ver.

☆☆

Bu 7 maddeyi iyi uygulayan takımlar zirvede olur. Şampiyonu ise küçük detaylar belirler. Bir frikik, bir duran top golü ya da kaçırılan/kurtarılan bir penaltı.

Şimdi sevgili okurlar, maddelere bakın sizin takımınızda ne var ne yok ona göre beklentiye girin.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ 24 saat 24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri