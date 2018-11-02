Dünyanın en büyük derbi maçları arasında gösterilen Galatasaray- Fenerbahçe maçına dakikalar kala, ünlü spor yorumcuları Serdar Ali Çelikler ve Mehmet Ayan maç hakkında değerlendirmelerde bulundu. Maçı taraftarlarla beraber Emaar AVM’de izleyecek olan ikilinin ortak görüşü maçın berabere tamamlanacağı yönünde.
Bu akşam oynanacak maçı, İstanbul Anadolu Yakası’ndaki Emaar AVM’de, taraftarlarla beraber izleyecek olan yorumcuların maç önü görüşlerinde dev derbinin futbol anlamında doyurucu bir görüntü beklemedikleri, skor anlamında da kısır geçeceği görüşünde birleşti.
Dev derbiyi ‘Dertli ve yaralı’ diye tanımlayan Mehmet Ayan’ın maç önü görüşleri şöyle: “Dertli ve yaralı” derbi! Ev sahibi dertli, misafir yaralı! Dertli çünkü maça tam kadro hazırlamadı Galatasaray! Dertli çünkü son 2 maçta 1 puan var ve ev sahibi olarak kazandığı maçların serisi bitti! Dertli çünkü Salı günü şampiyonlar liginde grubunun kader maçını oynayacak! Fenerbahçe ise yaralı… Öyle bir yaralı ki Haziran’dan bu tarafa hiçbir iş istediği gibi gitmemiş, bırakın değişmeyi gelişmemiş gerilemiş! Bu atmosfer fazla futbol vaat etmiyor! Kısır bir maç ve yüzde 51 beraberlik bekliyorum!
Serdar Ali Çelikler ise, “Yenilmemek ikisinin de işine gelir. Öncelik bu düşüncede olacaktır. Terim, kazanmayı biraz daha ön planda tutacaktır, erken sonuç almak isteyecektir ama bir taraftan da o meşhur, 'yenemiyorsan yenilme' felsefesini aklının ucunda tutacaktır.
Fenerbahçe açısından kaybedecek bir şey yok. Ağır bir mağlubiyet almazsa kimse 'nasıl olur da yenilirsiniz' demez, yönetim üstündeki baskı artar. Futbolcular ve yardımcı hoca Koeman rahat. Bu rahatlık onların avantajına ancak takımın da gücü kuvveti belli. Yenilmemek, böylesi bir deplasmandan 1 puanla dönmek tatmin edici olacaktır. Hakemlerimizin de "ne şiş yansın ne kebap" tavırlarını hesaba katınca öncelikli sonuç beraberliğe yakın gibi duruyor” dedi.
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