Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Serdar Dursun'dan HT Spor'a özel açıklamalar: İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'den gitmesi talihsizliğim oldu - Futbol Haberleri

        Serdar Dursun'dan HT Spor'a özel açıklamalar: İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'den gitmesi talihsizliğim oldu

        İran Ligi ekiplerinden Persepolis forması giyen milli futbolcu Serdar Dursun HT Spor ekranlarındaki Satır Arası programına konuk oldu. 33 yaşındaki futbolcu HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.06.2025 - 16:41 Güncelleme: 19.06.2025 - 16:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        "İsmail Kartal'ın gitmesi talihsizliğim oldu"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kariyerini İran'ın Persepolis takımında sürdüren milli futbolcu Serdar Dursun, HT Spor ekranlarındaki Satır Arası programına konuk oldu.

        HT Spor İstihbarat Şefi Deniz Biricik'in sorularını yanıtlayan tecrübeli futbolcu çok özel açıklamalarda bulundu.

        İşte Serdar Dursun'un HT Spor'a özel açıklamaları:

        "UNION BERLIN'E TRANSFER OLUYORDUM, ALİ KOÇ YOLDAN DÖNDÜRDÜ"

        "Union Berlin'e aslında sağlık kontrolüne gidiyordum ben sezon bitmişti. Sonrasında sağ olsun Ali Koç başkan yoldan döndürdü diyelim. Hatta ben sağlık kontrolüne girdim, üstünü değiştirmem lazım bitince kabine girdim duşun sesini açtım Ali Koç ile konuştum. Dışarda doktorlar, kulüp çalışanları, menajer bekliyordu. O dönemde de çok teklifler vardı. Beşiktaş'ta istemişti o dönemde ama ben Türkiye'ye gelmek istemedim her yerden teklif vardı niyetim para kazanmak değil de kariyer yapmaktı. Sağ olsun güvendi, beğendi Ali Koç güzel de oldu. Benim her zaman hayalimdi Fenerbahçe'de forma giymek. Semih Şentürk'ten sonra oynadığım sürelere göre bir Türk olarak kendimi başarılı görüyorum Fenerbahçe'nin forveti olarak."

        REKLAM

        "İSMAİL KARTAL'IN GİTMESİ TALİHSİZLİĞİM OLDU"

        "İlk 7 maç 7 gol atmıştım 100 yıllık Türkiye rekorunu kırdık çok güzeli milli takımda her maçta. Top geliyordu önemli olan o sakinlik milli takımda. İsmail Kartal'ın ikinci döneminde çok güzel geçti benim açımdan. Şubat'tan sonra hep oynadım zaten kaybetmedik o dönemde. O dönem 13-15 gole katkı sağlamıştım çok güzel geçmişti. Sonrasında benim talihsizliğim diyeyim İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'den ayrılması talihsizliğim oldu. Jorge Jesus geldi ve farklı bir formasyonu tercih etti."

        "PERSEPOLİS'İN 40 MİLYON TARAFTARI VAR"

        "Kulüp olarak bilmiyordum beni nasıl bir şeyin karşılayabileceğini. Her gün beni daha çok şaşırttı hem ülke olarak hem futbol olarak. Persepolis çok büyük bir camia 40 milyon taraftarı var düşünün Fenerbahçe ve Galatasaray'dan fazla. İran çok modern bir ülke ben çok memnun kaldım. Hem kültür olarak bize benziyorlar, rahatlar. Tarihe bakarsak Pers kültürü çok eski bir kültür."

        "KALDIĞIM OTELE 10 DAKİKALIK MESAFEDE PATLAMA OLDU"

        "Benim kaldığım otele 10 dakikalık bir mesafede patlama oldu. Şu anda düşününce anlayamıyorum bile, algılayamıyorum. Şimdi birkaç arkadaşım korkuyoruz dedi. Biz yine de orada olmadığımız anlayamıyoruz. Sezon nasıl olacak bilmiyorum, çünkü 1 senelik daha sözleşmem var. Aslında biz 25 Temmuz'dan itibaren İran'a gidecektik ama savaş devam mı edecek ne olacak bilmiyoruz. İster istemez insan gitmek istemeyecek oraya. Geç de başlayabilir sezon. Bir de başkente düşüyor bomba, inşallah biter güzel bir ülke İran. O kadar masum insan var her yerde oluyor bu Gazze'de de oluyor bunlar."

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Arazi taşıtlarından 14 milyar TL ÖTV
        Arazi taşıtlarından 14 milyar TL ÖTV
        TCMB faizi sabit bıraktı
        TCMB faizi sabit bıraktı
        Türk-İş'ten eylem planı
        Türk-İş'ten eylem planı
        Dünyada 9 nükleer güç: Hangi ülkenin silahı daha caydırıcı?
        Dünyada 9 nükleer güç: Hangi ülkenin silahı daha caydırıcı?
        İsrail'in hedef aldığı Tahran devlet televizyonu görüntülendi
        İsrail'in hedef aldığı Tahran devlet televizyonu görüntülendi
        İsrail-İran hattında yaşanan son gelişmeler neler?
        İsrail-İran hattında yaşanan son gelişmeler neler?
        Akaryakıta çifte zam geldi
        Akaryakıta çifte zam geldi
        Macron'dan İsrail'e çağrı
        Macron'dan İsrail'e çağrı
        İran'ın gözünden: İsrail İran'a neden saldırdı?
        İran'ın gözünden: İsrail İran'a neden saldırdı?
        Çin ve Rusya'dan İsrail'e kınama
        Çin ve Rusya'dan İsrail'e kınama
        Genç kadın evinin önünde öldürüldü!
        Genç kadın evinin önünde öldürüldü!
        Kepçeye takıldı, incelemeye alındı
        Kepçeye takıldı, incelemeye alındı
        "Erkeklere de ihtiyaç var"
        "Erkeklere de ihtiyaç var"
        Olympos'ta heyecanlandıran sürpriz
        Olympos'ta heyecanlandıran sürpriz
        "Eşi olsam çıldırmıştım"
        "Eşi olsam çıldırmıştım"
        Transferde Wissa yarışı!
        Transferde Wissa yarışı!
        Tarihin en büyük satışı
        Tarihin en büyük satışı
        Yusuf Akçiçek'ten rekor artış!
        Yusuf Akçiçek'ten rekor artış!