Serdar Dursun'dan HT Spor'a özel açıklamalar: İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'den gitmesi talihsizliğim oldu

Kariyerini İran'ın Persepolis takımında sürdüren milli futbolcu Serdar Dursun, HT Spor ekranlarındaki Satır Arası programına konuk oldu.

HT Spor İstihbarat Şefi Deniz Biricik'in sorularını yanıtlayan tecrübeli futbolcu çok özel açıklamalarda bulundu.

İşte Serdar Dursun'un HT Spor'a özel açıklamaları:

"UNION BERLIN'E TRANSFER OLUYORDUM, ALİ KOÇ YOLDAN DÖNDÜRDÜ"

"Union Berlin'e aslında sağlık kontrolüne gidiyordum ben sezon bitmişti. Sonrasında sağ olsun Ali Koç başkan yoldan döndürdü diyelim. Hatta ben sağlık kontrolüne girdim, üstünü değiştirmem lazım bitince kabine girdim duşun sesini açtım Ali Koç ile konuştum. Dışarda doktorlar, kulüp çalışanları, menajer bekliyordu. O dönemde de çok teklifler vardı. Beşiktaş'ta istemişti o dönemde ama ben Türkiye'ye gelmek istemedim her yerden teklif vardı niyetim para kazanmak değil de kariyer yapmaktı. Sağ olsun güvendi, beğendi Ali Koç güzel de oldu. Benim her zaman hayalimdi Fenerbahçe'de forma giymek. Semih Şentürk'ten sonra oynadığım sürelere göre bir Türk olarak kendimi başarılı görüyorum Fenerbahçe'nin forveti olarak."

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📺 Satır Arası



🎙️ @dursunserdar: "Union Berlin'e sağlık kontrolüne gidiyordum, Ali Koç yoldan döndürdü. Duşun sesini açıp kendisiyle konuştum. O dönem Beşiktaş da istedi ama Türkiye'ye gelmek istemedim."



▶️ Canlı izlemek için: https://t.co/0pVEspyQAI pic.twitter.com/uzJYYfkxzm — HT Spor (@HTSpor) June 19, 2025

"İSMAİL KARTAL'IN GİTMESİ TALİHSİZLİĞİM OLDU"

"İlk 7 maç 7 gol atmıştım 100 yıllık Türkiye rekorunu kırdık çok güzeli milli takımda her maçta. Top geliyordu önemli olan o sakinlik milli takımda. İsmail Kartal'ın ikinci döneminde çok güzel geçti benim açımdan. Şubat'tan sonra hep oynadım zaten kaybetmedik o dönemde. O dönem 13-15 gole katkı sağlamıştım çok güzel geçmişti. Sonrasında benim talihsizliğim diyeyim İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'den ayrılması talihsizliğim oldu. Jorge Jesus geldi ve farklı bir formasyonu tercih etti."