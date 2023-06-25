"ESKİDEN SORUN YAPMIYORDU"

İki yıl önce Chloe Loughnan'ın nafaka yüzünden kendisine dava açtığı yönünde çıkan haberlerle ilgili de konuşan Serdar Ortaç, "Eskiden sorun yaratmıyordu ama demek ki coştu. Eve haciz koymuş, tabii ki ödeyeceğiz. Bende parası kalmaz, yapacak bir şey yok" demişti.