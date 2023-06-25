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Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan yeniden evleniyor

Serdar Ortaç'ın 2019'da boşandığı İrlandalı model Chloe Loughnan, mimar sevgilisi Fergus Hennessy'den evlilik teklifi aldı

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  • Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan yeniden evleniyor - Magazin haberleri

    Serdar Ortaç'ın 2014 - 2019 arasında evli kaldığı İrlandalı model Chloe Loughnan, yeniden nikâh masasına oturmaya hazırlanıyor. 
  • Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan yeniden evleniyor - Magazin haberleri

    Chloe Loughnan, bir süredir aşk yaşadığı mimar sevgilisi Fergus Hennessy'den evlilik teklifi aldı.
  • Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan yeniden evleniyor - Magazin haberleri

    Fergus Hennessy'in evlilik teklifine "Evet" yanıtını veren Chloe Loughnan, o anları da sosyal medya hesabından yayımladı. 

    Serdar Ortaç'tan boşandıktan sonra İrlanda'ya dönen Chloe Loughnan, daha sonra Fergus Hennessy ile aşk yaşamaya başlamıştı. 
  • Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan yeniden evleniyor - Magazin haberleri

    "ŞUTLADI BENİ!"

    Öte yandan nafaka nedeniyle eski eşi Chloe Loughnan ile davalık olan ve zaman zaman sert açıklamalarda bulunan Serdar Ortaç, geçtiğimiz yıl "8 sene sonra şutladı beni. Evliliği beceremedim. Mutluluğu buldum da şikâyet mi ettim? Annem, 'Sarışınlardan uzak dur, sarışınlara bulaşma' demişti, dinlemedim. Eşim sarışındı" açıklamasında bulunmuştu.
  • Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan yeniden evleniyor - Magazin haberleri

    "ESKİDEN SORUN YAPMIYORDU"

    İki yıl önce Chloe Loughnan'ın nafaka yüzünden kendisine dava açtığı yönünde çıkan haberlerle ilgili de konuşan Serdar Ortaç, "Eskiden sorun yaratmıyordu ama demek ki coştu. Eve haciz koymuş, tabii ki ödeyeceğiz. Bende parası kalmaz, yapacak bir şey yok" demişti.
  • Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan yeniden evleniyor - Magazin haberleri

    "KENDİSİNDEN HİÇ BEKLEMEZDİM"

    Serdar Ortaç, "Şu an sadece Chloe'nin açtığı dava var. Kendisinden hiç beklemezdim. Ne alacak? Kanepe mi alacak? Bence yapmaması gerekirdi" diyerek, eski eşine sitem etmişti.

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