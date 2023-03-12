Serdar Ortaç, ayrıca kardeşi Serkan Ortaç'ın rahatsızlığıyla ilgili de "Virüsü buldular. H1N1’miş. Bebeklerde bile oluyormuş. Bunun bünyesine daha ağır gelmiş. Ayağa kalkacağını umuyorum. 10 gün de olur diyorlar, 2 ay da…" ifadelerini kullanmıştı.