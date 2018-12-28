Son zamanlarda sık sık eşi Chloe Loughnan'la boşanacakları haberleriyle gündeme gelen Serdar Ortaç'a kötü haber.

Ünlü şarkıcının kardeşi Sertaç Ortaç yoğun bakıma kaldırıldı. Durumunun cidddi olduğu bildirilen Ortaç'ın neden yoğun bakımda olduğu ise henüz bilinmiyor.

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