Serdar Ortaç, 'Saygı1'in yeni konuğu oldu
Oğuzhan Uğur'un düzenlediği 'Saygı1' konser serisinin yeni konuğu Serdar Ortaç oldu. Konserin 4 Ağustos'ta yapılacağı açıklanırken biletlerin 12 Mayıs'ta satışa çıkacağı duyuruldu
Oğuzhan Uğur'un öncülüğünde düzenlenen ve her konseri farklı bir sanatçıya adanan 'Saygı1' konser serisinin sıradaki ismi Serdar Ortaç oldu.
Uğur, sosyal medya hesabından Ortaç ile olan yazışmasını paylaşarak ağustos ayında 'Saygı1: Serdar Ortaç' konserini gerçekleştireceklerini duyurdu.
Söz konusu yazışmada Uğur'un, "Serdar ağabeyim selamlar, nasılsınız? Oğuzhan Uğur ben. Ağustos'ta müsaitseniz Saygı1 yapalım mı?" ifadesi yer alırken Serdar Ortaç'ın, "Olur yapalım, sen hazırlıklara başla" diyerek, karşılık verdiği görüldü.
Ortaç, etkinliğin detaylarını kendi sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı.
Yapılan açıklamada, konserin 4 Ağustos'ta Festival Park Yenikapı'da düzenleneceği bildirilirken biletlerin 12 Mayıs itibarıyla satışa sunulacağı açıklandı.
'Saygı1: Serdar Ortaç' gecesinde söylenecek şarkılar ve sahne alacak isimler ise şimdiden merak konusu oldu.