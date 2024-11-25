Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in hakim karşısına çıkacakları tarih belli oldu

İstanbul'da yasa dışı bahis ve teşvik iddiasıyla haklarında "kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek" suçundan 1'er yıldan 3'er yıla kadar hapis cezası talep edilen şarkıcı Serdar Ortaç ve sunucu Mehmet Ali Erbil'in yargılanacakları davanın ilk duruşma tarihi belli oldu.

Serdar Ortaç'ın yargılanmasına 24 Aralık tarihinde İstanbul 25. Asliye Ceza Mahkemesi'nde, Mehmet Ali Erbil'in yargılanmasına ise 30 Aralık tarihinde İstanbul 20. Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak. REKLAM İDDİANAMEDEN İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, Ortaç ve Erbil "şüpheli" olarak yer aldı. İSTENEN CEZALAR İddianamede, her iki şüphelinin de "kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek" suçundan birer yıldan üçer yıla kadar hapis ve 3 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılmaları talep edilmişti.