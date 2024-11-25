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        Haberler Gündem Güncel Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in hakim karşısına çıkacakları tarih belli oldu | Son dakika haberleri

        Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in hakim karşısına çıkacakları tarih belli oldu

        İstanbul'da "yasa dışı bahse teşvik" iddiasıyla 3'er yıla kadar hapis istemiyle haklarında iddianame hazırlanan Mehmet Ali Erbil ile Serdar Ortaç'ın hakim karşısına çıkacakları tarih belli oldu. Ortaç'ın 24 Aralık'ta, Erbil'in ise 30 Aralık'ta yargılanmasına başlanacak.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 25.11.2024 - 12:07 Güncelleme: 25.11.2024 - 12:09
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        İlk duruşma tarihi belli oldu
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        İstanbul'da yasa dışı bahis ve teşvik iddiasıyla haklarında "kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek" suçundan 1'er yıldan 3'er yıla kadar hapis cezası talep edilen şarkıcı Serdar Ortaç ve sunucu Mehmet Ali Erbil'in yargılanacakları davanın ilk duruşma tarihi belli oldu.

        Serdar Ortaç'ın yargılanmasına 24 Aralık tarihinde İstanbul 25. Asliye Ceza Mahkemesi'nde, Mehmet Ali Erbil'in yargılanmasına ise 30 Aralık tarihinde İstanbul 20. Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

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        İDDİANAMEDEN

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, Ortaç ve Erbil "şüpheli" olarak yer aldı.

        İSTENEN CEZALAR

        İddianamede, her iki şüphelinin de "kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek" suçundan birer yıldan üçer yıla kadar hapis ve 3 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılmaları talep edilmişti.

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        #Serdar Ortaç
        #Mehmet Ali Erbil
        #iddianame
        #yasa dışı bahis
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