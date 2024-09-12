Serdar Saatçı'dan Beşiktaş'a gönderme!

Portekiz ekibi Braga'dan Trabzonspor'un yolunu tutan genç stoper Serdar Saatçı, değerlendirmelerde bulundu.

Bordo-mavililerin 2.5 milyon euro karşılığı kadrosuna kattığı, ancak, Türkiye U21 Milli Takım'ı kadrosunda yer aldığı için Trabzon'a gelemeyen yeni transferi Serdar Saatçı kente geldi.

"BEŞİKTAŞ'TAN DAHA BÜYÜK"

Serdar Saatçı, Trabzon'daki ilk açıklamasında, "Aşırı mutluyum. Daha önceden bildiğim bir lig. Tarifsiz duygular içerisindeyim Beşiktaş'tan buraya geldim. Daha büyük bir kulübe geldim." dedi.

Açıklamalarına devam eden Saatçı şu ifadeleri kullandı: "Hatta daha tecrübeli döndüm Braga'da da çok maç oynadım. İnşallah bu ligde en iyi şekilde kendimi göstereceğimi düşünüyorum. İnşallah eski Avni Aker ruhunu geri getiririz. Şu anki durumum iyi, hazırım. Beşiktaş maçında da 90 dakika elimizden gelenin en iyisini yapacağız kimsenin kuşkusu olmasın taraftarımızı oradan üzüntülü ayrılmamasını sağlayacağız."

Beşiktaş altyapısından yetişen 21 yaşındaki stoper, 2 milyon euro bedelle Portekiz ekibi Braga'ya transfer olmuştu.