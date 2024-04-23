Serdar Topraktepe'den Semih Kılıçsoy sözleri!

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, Ankaragücü maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Topraktepe, "Turun ilk ayağı, ilk maçıydı. Ankaragücü'nün kendi sahasında baskı yapacağını biliyorduk ama buna hazırlıklıydık. Agresif olamadık, alanları kapatamadık. Ankaragücü, ilk yarı bizden üstündü. Ama değişikliklerle, ikinci yarının oyunun hakimiyetini aldık. İlk yarıda bireysel hatalar da yaptık ama ikinci yarıda takım arkadaşlarımızla konuştuk. İkinci maça kaldı. İnşallah seyircimizin önünde tur atlayacağımıza inanıyorum." dedi.

"BU MAÇA ODAKLANDIK" 27 Nisan'da oynayacakları derbi yerine MKE Ankaragücü maçına odaklandıklarını belirten Topraktepe, "İnanın bu maça odaklandık. Yarından itibaren Fenerbahçe maçına hazırlanacağız." şeklinde konuştu.