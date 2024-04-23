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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Serdar Topraktepe'den Semih Kılıçsoy sözleri! - Futbol Haberleri

        Serdar Topraktepe'den Semih Kılıçsoy sözleri!

        Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında MKE Ankaragücü ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Mücadele, 0-0'lık eşitlik ile tamamlandı. Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, maçın ardından açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.04.2024 - 23:41 Güncelleme: 23.04.2024 - 23:41
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        Topraktepe'den Semih Kılıçsoy sözleri!
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        Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, Ankaragücü maçının ardından açıklamalarda bulundu.

        Topraktepe, "Turun ilk ayağı, ilk maçıydı. Ankaragücü'nün kendi sahasında baskı yapacağını biliyorduk ama buna hazırlıklıydık. Agresif olamadık, alanları kapatamadık. Ankaragücü, ilk yarı bizden üstündü. Ama değişikliklerle, ikinci yarının oyunun hakimiyetini aldık. İlk yarıda bireysel hatalar da yaptık ama ikinci yarıda takım arkadaşlarımızla konuştuk. İkinci maça kaldı. İnşallah seyircimizin önünde tur atlayacağımıza inanıyorum." dedi.

        "BU MAÇA ODAKLANDIK"

        27 Nisan'da oynayacakları derbi yerine MKE Ankaragücü maçına odaklandıklarını belirten Topraktepe, "İnanın bu maça odaklandık. Yarından itibaren Fenerbahçe maçına hazırlanacağız." şeklinde konuştu.

        SEMİH KILIÇSOY SÖZLERİ

        Son olarak, "Semih Kılıçsoy derbide olacak mı?" sorusuna yanıt veren Topraktepe, "Salih'i de bugün birkaç idmandan sonra kadroya dahil ettik. Semih'in, Salih'in olmaması, 3 Türk kuralı, bunlardan dolayı sıkıntılar da çekiyoruz. İnşallah Semih de aramıza katılır. İdmanlara başladı ama buraya almadık. Şimdi devam edeceğiz. Döndükten sonra belli olacak." ifadelerini kullandı.

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