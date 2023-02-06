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Haberler Magazin Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Rahman Tohma'nın ailesi enkazdan kurtarıldı: Annemin durumu kötü - Magazin haberleri
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Mustafa Rahman Tohma'nın ailesi enkazdan kurtarıldı: Annemin durumu kötü

Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Rahman Tohma'nın Hatay'da yaşayan ailesi meydana gelen depremde enkaz altında kalmıştı. Gözyaşları içinde yardım çağrısında bulunan Tohma, Hatay'a acilen destek istiyoruz. Ailelerimiz sıkıştı, çıkamıyor" ifadelerini kullanmıştı. Mustafa Rahman Tohma'nın ailesi enkazdan kurtarıldı

Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Rahman Tohma'nın ailesi enkazdan kurtarıldı: Annemin durumu kötü - Magazin haberleri
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Türkiye'nin Doğu, Güneydoğu, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgeleri, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremle sallandı.

Deprem sonrası yardım isteyen Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Rahman Tohma'nın Hatay'da yaşayan ailesi meydana gelen depremde enkaz altında kalmıştı.

"BİNADA KAPILAR SIKIŞMIŞ ÇIKAMIYORLAR"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Seren Serengil, "Tüm Türkiye'ye geçmiş olsun, başımız sağ olsun. Mustafa Rahman Tohma'nın ailesi binada sıkışmış, telefonlar çalışmıyor, havaalanı kapalı... Ulaşamıyoruz. Binada kapılar sıkışmış çıkamıyorlar. Yardım gönderebilir misiniz? Ayşe Fitnat Hanım Caddesi, Benan Apartmanı, Hatay" ifadelerini kullanmıştı.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE YARDIM İSTEMİŞTİ

Gözyaşları içinde bir video yayınlayan Mustafa Rahman Tohma ise "Acilen Hatay'a yardım ve destek istiyoruz. Ailelerimiz içeride sıkıştı. Acilen çevre illerden destek istiyoruz. Lütfen... AFAD, belediyeler, valilikler lütfen... Ailelerimiz sıkıştı, çıkamıyorlar. Destek istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

"ANNEMİN DURUMU KÖTÜ"

Mustafa Rahman Tohma'nın ailesi enkazdan kurtarıldı. Tohma, "Ailem kurtarıldı. Babam iyi, annemin durumu kötü" diyerek, takipçilerinden dua istedi.

Fotoğraflar: Instagram, AA

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