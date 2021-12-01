Seren Serengil'in son sağlık durumu 0:00 / 0:00

Magazin programında yorumculuk yapan Seren Serengil, bir süredir yakalandığı damping sendromu hastalığı ile boğuşuyor. Sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulunan Seren Serengil, detayları sevenleri ile paylaştı.

SEREN SERENGİL'İN HASTALIĞI NE?

Seren Serengil, mide küçültme ameliyatı sonrası damping sendromuna yakalanmış durumda.

SEREN SERENGİL'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

44 kiloya düştüm' diyen ünlü sunucu, ‘Geçirmiş olduğum bu yanlış ameliyattan dolayı (mide küçültme) organlarımda sıkıntılar çıktı. Karaciğerimi kaybetmek üzereyim. Bir hafta sonu veya 4-5 gün televizyondan izin alıp sağlığımı düzeltmeye çalışacağım. Doktorlarımı zor durumda bırakmak istemiyorum. Yavaş yavaş eriyorum. 6 ayda 4.5 cm boyumdan gitmiş. Ameliyat olmazsam 1 yıl içinde resmen yok olacağım. Çok kilolu olmayanlar asla yaptırmasınlar çok kötü bir durum. Hepinize teşekkür ederim dualarınız için.' ifadelerini kullandı.

İLK DEFA ÇARESİZ KALDIM

'Ölümden korkmuyorum' sözleriyle dikkat çeken Serengil, şöyle devam etti: "Zor günler yaşıyorum 44 kiloya düştüm benim ölümden korkum yok. ‘Köpeklerim için çok üzülüyorum onlara kim bakacak bensiz ne yapacaklar’ diye. Sendrom geçiriyorum, fenalık geçiriyorum, beynime kan gidiyor. Hayatımda hiç alkol içmedim ve siroza yakalanmak üzereyim. Geri dönüşüm sayesinde kilo almaya başlayacağım. Benim bedenimi çökertti. ‘Bana bir şey olacak’ diye korkuyorum. Bir şekilde iyi olmaya çalışıyorum. İlk defa çaresiz kaldım. Çok da enerjim var hayatı seviyorum sizleri seviyorum işimi seviyorum. ‘Olmaz’ diyorum ‘işime gitmem gerekiyor’ diyorum. En yakın zamanda düzelmek için çok çabalıyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum."