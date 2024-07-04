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        Haberler Magazin Seren Serengil'in paylaşımı ortalığı ayağa kaldırdı - Magazin haberleri

        Seren Serengil'in paylaşımı ortalığı ayağa kaldırdı

        Seren Serengil'in Türkiye A Milli Takımı'nın EURO 2024'te çeyrek finale yükselmesinden sonra köpeklere milli takım forması giydirdiği paylaşım, sosyal medya kullanıcıları tarafından tepki aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.07.2024 - 10:19 Güncelleme: 04.07.2024 - 11:26
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        Hayvan severliğiyle bilinen Seren Serengil, Türkiye'nin EURO 2024'te Avusturya'yı 2 - 1 mağlup edip çeyrek finale yükselmesinin ardından yapay zekâyla köpeklere milli takım forması giydirdiği paylaşımı tepki çekti.

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        Birçok kişi, Türk halkını köpek yerine koyduğunu iddia ettiği Serengil için çok sayıda adalet bakanlığı etiketli, 'Seren Serengil tutuklansın' hashtagiyle twit atıldı.

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        Seren Serengil, gelen tepkilerden sonra sosyal medya hesabından kendi hakkındaki durumu açıklamaya çalışan bir hayvanseverin paylaşımını kendi sayfasından yayımlayıp açıklama yaptı.

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        "ALLAH AKIL FİKİR VERSİN"

        Seren Serengil; "Bazı ahlaksız habercilik yapıp fake hesaplardan, X'ten, orada, burada sokak hayvanlarımıza olan koruyuculuğundan hoşnut olmayan, hayvanseverlere nefret duyan bu cahil takım, bir sürü fake hesaptan 'taraftarı köpeğe benzetti' gibi iftiralar atarak halkı kin ve nefse sükreyip paylaşımlar yapmışlardır. Avukatımız zaten gereğini yapıp, tek tek bu hesaplarla ilgili suç duyurusunda bulunacaktır ama tüm hayvansever sevenlerim gereken cevabı vermiş. Allah, bunları akıl fikir versin. Düşmanının da cahil olmayanı versin." ifadelerini kullandı.

        Fotoğraflar: X, Instagram

        #Seren Serengil
        #Türkiye-Avusturya
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