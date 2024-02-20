Seren Serengil köpeğini kaybetti

Seren Serengil'in köpeği 'Noynoy' öldü. Veteriner kontrolünde tedavi edilen 'Noynoy'un 5 kez kalbi durmasına rağmen hayata döndürüldü. Ancak Serengil, 'Noynoy'un kalbinin 6'ncı kez durmasından sonra dayanamayarak köpeğinin öldüğünü söyledi.

Serengil, acısını sosyal medyada takipçileriyle paylaştı; Ona çok güzel annelik yaptığımı düşünüyorum ama artık gitmek istedi. O benim sadece köpeğim değil, her şeyimdi, evladım gibiydi...