Seren Serengil, kasım ayında Hadise’nin Ebru Gündeş’in eski eşi Reza Zarrab ile arasında bir ilişki olduğunu iddia ederek bu konuda elindeki belgeleri yayınlayacağını açıklamıştı. Hadise, bunun üzerine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve RTÜK'ü etiketleyerek sosyal medya hesabından " Her şeyden önce bir kadınım, bir insanım. Ben bir buçuk senedir bir grup tarafından taciz ediliyorum, tehdit ediliyorum" sözleriyle Serengil’e tepki göstermişti.